Altepe AK Parti bayramlaşma programına katıldı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından Merinos Parkı’ndaki Gönül Dostları Sofrası’nda gerçekleştirilen bayramlaşma törenine katıldı.

Ramazan ayının, Bursa’da dolu dolu yaşandığını söyleyen Altepe, Anadolu’daki kardeş bölgelere de bu ayda en büyük desteği Bursa’nın verdiğini vurgulayarak, “Bursa’nın dostluğu sınırları da aşıyor. Bizler Edirne’den Kars’a kadar sınırlı değiliz. Tüm Balkanlarda, Kafkaslarda, Ortadoğu’da, her bölgede dostlarımız var. Oralarda da Ramazan’ın en iyi şekilde yaşanması için elimizden gelen desteği verdik. Bursa rüzgarları, tüm bölgelerde esti” dedi.

Ramazan Bayramı’nın güzel bir şekilde yaşanmasını dileyen ve İslam ülkelerinin de huzura ve barışa ulaşmasını temenni eden Altepe, Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa’ya değer katan faaliyetlerinden bahsederken, “Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimizle birlikte Bursa’da büyük bir dönüşüm var. Bursa’nın tekrar ‘Yeşil Bursa’ olması yolunda büyük bir hamle başlattık. Vakıf Parkı’nda, devam eden 300 bin metrekare parkımız, Gökdere Zafer Parkı, yeni başlattığımız Demirtaş çöplüğünün olduğu yerdeki 400 bin metrekarelik park ile Hamitler çöplüğünü artık kapatıyoruz, deplase ediyoruz ve tam 1,5 milyon metrekare park oluşuyor” açıklamasını yaptı.

Büyüyen ve hızlı zenginleşen Bursa’nın artan hareketine karşı ulaşım projelerinin de sürdüğünü anlatan Altepe, yeni köprülerin açılacağını söyledi. Kentsel dönüşümde ise örnek adımlar atıldığını belirten Altepe, “Bursa’nın bu döneme damgasını vuracak en önemli projelerden biri Sıcaksu projesiydi. Uzun yıllardır takip ettiğimiz projede, artık alanın dörtte üçünden fazlası belediyemizin eline geçti ve geçtiğimiz günlerde ilk ihalemizi yaptık. Devamı gelecek ve kısa zamanda tüm o bölgede de inşaat başlayacak. Bursa’mızın tekrar termal kenti olma yolunda önemli bir adım atıldı” şeklinde konuştu.

Altepe, Bursa’nın rantının Bursa’ya kaldığını ifade ederek, “Bursa, bu zor imkanlara rağmen yatırımlara devam ediyor. Her yıl koyduğumuz büyük hedefleri aşıyoruz. İlave yüzlerce trilyonluk bütçe yapıyoruz. Bu yıl da 200 küsur trilyonluk (200 milyon TL) ilave bütçe yaptık. Bu da Bursa’nın değerlerine sahip çıkarak oluyor. Bunlardan biri Uludağ’ın sularıyla ilgili kurduğumuz su fabrikasıydı. Artık 19 bin metrekare fabrikamızın kapalı alanı bitti ve inşallah bir ay sonra deneme üretimine başlıyor. “Bursa’nın rantı Bursa’ya” diyor ve bizler de projelerimizi birer birer gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Bursa’nın yaşam kalitesinde son 5 yılda Türkiye’de birinci sırada olduğunu hatırlatan Altepe, “Dünyada 5 yıl önce 48. sıradaydık, şimdi 20. sıraya yükseldik. İşte bunlar konuşarak olmuyor, icraatlarla oluyor. Bursa için, halkımız için ne yapsak az. Bizler de çalışmalara devam edeceğiz” dedi.