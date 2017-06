Altepe, Kestellilerle bayramlaştı

Başkan Altepe, Büyükşehir Belediyesi’nin Kestel’deki yatırımlarının devam edeceğini söyledi.

Ramazan ayında her akşam farklı bir ilçede vatandaşlarla birlikte orucunu açan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Ramazan Bayramı arefesinde de Kestel’de gerçekleştirilen iftar programına katıldı. Kestel Belediyesi önünde ilçelilerle bir araya gelen Altepe, Ramazan’ın Bursa’da en güzel şekilde yaşandığını söyledi. Konuşmasında kent ve ülkeye dair düşüncelerini de ifade eden Başkan Altepe, “Türkiye, ezber bozuyor. Türkiye, hızlı bir şekilde gelişiyor ve kalkınıyor. Bizler de çalışmaya devam edeceğiz, gece gündüz koşturacağız. Güçlü bir Türkiye için güçlü şehirleri oluşturacağız. Büyüyen ve kalkınan Türkiye’nin öncü şehri Bursa olarak, her alanda ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Yapılan çalışmalarla birlikte Bursa, her alanda marka oluyor” dedi.

Yerel yönetimlerde yeni bir dönemin en güzel örneklerinin Bursa’da verildiğini kaydeden Altepe, yapılan çalışmalarla Bursa’nın büyük mesafe aldığını belirtti. Başkan Altepe, Bursa’nın, gelişimiyle Türkiye’de öne çıktığını anlatarak, “Kestel’in çehresi değişti. Şu anda bulunduğumuz kent meydanımız bu halde değildi, bizden önce. Büyükşehir ve ilçe belediyemizle birlikte bu güzel meydanları oluşturduk. Her geldiğimde Kestel ve Kestellilerle gurur duyuyorum” dedi.

Kestel’in her geçen gün modernleşen bir ilçe olduğunu ifade eden Altepe, “Özellikle Büyükşehir’in katkılarıyla birlikte, buraya başta metroyu getirdik. Yaklaşık 9 yıl önce “Metro Kestel’e gelecek” dediğimizde kimse inanmamıştı ama onu 3 yıl içinde gerçekleştirdik ve ilk dönemde hizmete açtık. Yaklaşık 200 küsur trilyon sadece Kestel’in payına düşen metro yatırımı. Merkez ilçelerden biri olan Kestel, artık daha ulaşılabilir” diye konuştu.

Kestel’in altyapı yatırımlarının da Büyükşehir ile birlikte gerçekleştiğini söyleyen Altepe, “Kestel’de 8 yılda bitirdiğimiz tam 145 trilyonluk (145 milyon TL) altyapı var. Şu anda devam eden 15 trilyon (15 milyon TL) yatırım var. Yani sadece su, kanalizasyon ve arıtma tesisleriyle birlikte tam 160 trilyonluk (160 milyon TL) altyapı gerçekleştiriliyor” dedi.

Altepe, Kestel’de su fabrikası yapıldığını hatırlatarak, “3,5 ay önce başladık, 19 bin metrekare kapalı alan bitti. Yaklaşık 40 gün sonra imalata başlıyor. Bursa’nın rantı, Bursa’ya kalıyor. Daha önce binlerce ton olarak sattığımız suları, inşallah artık litre olarak gramla satacağız. Bu da Kestel’imize de büyük değer katacak” şeklinde konuştu.

Kestel’in girişinde hastane yapıldığını da söyleyen Altepe, Et Balık tesislerinin bulunduğu yerde ise çarşı inşaatının başlayacağını ve tüm bölgeyi cazibe merkezi haline getireceğini vurguladı. Kestel’e değer katacak ve üreticiyi destekleyecek her alanda çalışmaların devam ettiğini ifade eden Altepe, “Kestel’de yapılacak işimiz çok, Kestel için ne yapsak az. Bugüne kadar yapılan yatırımlar, 8 yılda 290 trilyon (290 milyon TL) olmuş, yaklaşık 200 trilyonluk (200 milyon TL) da metro yatırımı var. Kestel artık metropolitan bir ilçemiz oldu, gelişmeye de devam edecek. Bizler de çalışmaya devam edeceğiz, eserler bırakacağız. Bugüne kadar yaptıklarımız, bundan sonra yapacaklarımızın teminatı” diyerek

Altepe, iftar programından sonra Kestel Sayfiye Mahallesi’nde de bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Altepe, arefe gecesinde Bursa’nın tarihi çarşılarını da gezdi, esnafla ve Ramazan Bayramı için alışveriş yapan vatandaşlarla bayramlaştı. Kapalı Çarşı ve Uzun Çarşı başta olmak üzere Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nde arefe gecesinin bereketini ve huzurunu yaşayan Altepe, tüm Bursalıların Ramazan Bayramı’nı sağlık, huzur ve mutluluk içinde geçirmelerini temenni etti.