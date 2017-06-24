Altepe, Mustafakemalpaşa’da orucunu vatandaşlarla açtı

Başkan Altepe, Büyükşehir Belediyesi’nin Mustafakemalpaşa’daki hizmetlerini anlatarak, ilçenin Büyükşehir ile kalkınmaya devam ettiğini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Ramazan ayında her akşam farklı bir ilçede gerçekleştirilen iftar programları kapsamında bu kez orucunu Mustafakemalpaşa İlçesi’nde vatandaşlarla birlikte açtı. Adnan Menderes Meydanı’nda gerçekleştirilen iftara ilçeliler de yoğun katılım sağladı.

Altepe, konuşmasında, Ramazan’ın değerine dikkati çekerek, “Aynı sofra etrafında, Mustafakemalpaşa’nın güzel insanlarıyla birlikte iftarımızı gerçekleştiriyoruz. Allah ağzımızın tadınız bozmasın” dedi. Ramazan’ın sevgi ve kardeşliğin doruğa çıktığı, paylaşma ve güzelliklerin yaşandığı, rahmet ve bereket ayı olduğunu söyleyen Altepe, “Mustafakemalpaşa ve Bursa’da, Ramazan en güzel şekilde yaşanıyor. Ramazan’ın manevi rüzgarları tüm şehirlerimizi sarmış durumda. Türkiye’miz güzel günler yaşıyor. Türkiye büyüyor, gelişiyor” ifadesini kullandı.

Altepe, Türkiye’nin yaşadığı gelişmelerle göz kamaştırdığını belirterek, “Mustafakemalpaşa’da ve Bursa’nın her yerinde yaptığımız çalışmalarla güçlü şehirleri oluşturuyoruz. Güçlü şehirlerle birlikte güçlü bir Türkiye’nin temellerini atıyoruz. Her alanda öncü ve örnek olmaya gayret ediyoruz” dedi.

Bursa’nın kısa zamanda büyük mesafe aldığını vurgulayan Altepe, “Bizlere çalışmak, eserler bırakmak düşüyor. Bir yandan Bursa için, bir yandan da güzel Mustafakemalpaşa’mızın yaşanabilir, sağlıklı bir kent olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Mustafakemalpaşa’nın bugüne kadar gerçekleşmeyen yatırımları, artık Büyükşehir ile birlikte oluyor” diye konuştu. Altepe, ilçede yapılan yatırımlara dikkati çekerek, “Altyapı hizmetleri, derelerin temiz akması için çalışmalar, sağlıklı içmesuyuna kavuşulması için hatların çekilmesi, arıtma tesisleri, yağmur hatları hepsi Büyükşehir ile birlikte birer birer gerçekleşiyor. Bugüne kadar biten 32 trilyon (32 milyon TL), devam eden 30 trilyonluk (30 milyon TL) sadece altyapı var. Görüyorum ki, önümüzde Mustafakemalpaşa için yapılacak tam 200 trilyonluk (200 milyon TL) ilave altyapı var. Çünkü Mustafakemalpaşa’da bugüne kadar bunlar yapılamamış” ifadesini kullandı.

Mustafakemalpaşa’nın arazisinin geniş olduğunu ve ilçede üretimin desteklendiğini de dile getiren Altepe, “Hedefimiz Mustafakemalpaşa’nın gelişmesi, büyümesi, her alanda çağdaş bir kent olması. Sulama göletleri, tarihi eserlerin ayağa kaldırılması, stadın ilçeye yakışır hale getirilmesi, okullara ve camilere destekler, turizm ve ulaşımla ilgili yatırımlar ve ilçenin beklenen 3. köprüsünün başlayan imalatı da inşallah en kısa zamanda bitecek. Bunlar hep konuşuluyordu, şimdi de yapılıyor. Özellikle kırsalda çiftçimize destekten, şehir merkezinde gerçek çağdaş kente kadar, bugüne kadar yapılan, bitmek üzere olan projelerimiz 160 trilyonu (160 milyon TL) geçmiş, 165 trilyona dayanıyor. Ama az önce belirttiğim gibi sadece altyapıda ilave 200 trilyon yatırım var. İnşallah daha güzel, daha kalkınmış ve gelişmiş bir Mustafakemalpaşa için yatırımlarımız devam edecek. Mustafakemalpaşa için ne yapsak az” şeklinde konuştu.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan da Mustafakemalpaşa’nın 2014 yılından itibaren Büyükşehir ile bütünleştiğini hatırlatarak, “Mustafakemalpaşa’mızın dertlerinin çözülmesi konusunda yaptığımız gayretlerde en büyük destekçimiz, Bursa Büyükşehir Belediyesi. 40 yıllık ihmal edilen altyapımız, 40 yıllık aynı içmesuyu kanallarını kullanan Mustafakemalpaşalılar, kanalizasyonu, altyapısı en kötü durumda olan bir ilçe olarak 2014’te yola çıktık. Bugün arıtma tesisini bitirmiş, kanalizasyon ve altyapı sistemlerini hızla kurmaya çalışan bir Mustafakemalpaşa var. 25 yıl önce temeli atılıp kullanılmadan çürüyen gençlik merkezinin artık yeniden hayata geçtiği bir Mustafakemalpaşa’yı yaşıyoruz. Bunlar sadece görünenler. Bundan sonra daha güzelleri birlik beraberliğimiz içerisinde Mustafakemalpaşalıların hizmetinde olmaya devam edecek” şeklinde konuştu