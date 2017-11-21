İTSO-İKUDER iş birliğiyle gerçekleştirilen seminere Prof. Dr. Hamdi Döndüren konuşmacı olarak katıldı. Semineri yaklaşık 50 esnaf takip etti. Konferansın açılış konuşmasını yapan İTSO Meclis Başkanı Sadık Gülerer, seminerin, üyeleri ve iş hayatını destekleme konusunda yaptıkları faaliyetin bir parçası olduğunu söyledi. Kuyumcuların İTSO’nun üyeleri arasında önemli bir yer tuttuğunu belirten Başkan Gülerer, altın ve gümüş ticaretinin insanlık tarihinin en eski faaliyetlerinden biri olduğuna dikkat çekerek, “İslami açıdan altın ve gümüşün kullanımı, ticareti çok hassas bir konu. Bu konuda çeşitli görüşler ve hadisler var. Üyelerimizi, İslam’da ticaretin kuralları ve İslam’ın altın ve gümüş ticaretine yaklaşımı konusunda bilgilendirmek istedik. Prof. Hamdi Döndüren’in bu konudaki bilgisinden yararlanmak istedik” dedi.

İTSO konferans salonunda ‘Altın alışverişinde helal-haram çizgisi’ konulu konferansta konuşan Prof. Dr. Hamdi Döndüren, ticaretin İslami kurullara uygun olması gerektiğini vurguladı. İslami kurallar çerçevesinde, Allah’ın rızası dâhilinde yapılan ticareti ‘ibadet’ olarak değerlendiren Prof. Dr. Döndüren, en önemli olgunun ticarete hile karıştırılmaması olduğunu belirtti. Döndüren, İslamiyet’in haksız kazanca yol açan her şeyi yasakladığını vurguladı.

Konuşmasında, borçlanma, kendi kaynakları ile ticaret yapma ve ticaretini geliştirme, teşvik pirimi konularına açıklık getiren Fatih Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamdi Döndüren, İslamiyet’te ticareti geliştirebilmenin yollarını örneklerle anlattı. Prof. Dr. Döndüren, satılan bir mücevheratın altın değerinin veresiye satılamayacağını, buradaki ince çizgiye uyulması halinde kuyumculuktaki alışverişin helal olacağını belirtti. Prof. Dr. Döndüren, “Kuyumcularımızın bu kurallara uymaları gerekir. Aksi halde İslami kurallara uymadığı için helal kazancı harama dönüşebilir” uyarısında bulundu.

Hamdi Döndüren, günümüz ekonomik dünyasında varlıklarını hissettirmeye başlayan Müslümanlar için helal kazanç konusunun bir mesele olarak ortaya çıktığını belirterek, özellikle İslam’ın kesin olarak yasakladığı faizin, para alışverişinin yapıldığı bankaların ayakta durma sebebi olduğunu hatırlattı.