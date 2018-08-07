Altın için komşularını öldüren Suriyeliler tutuklandı

Olay geçtiğimiz hafta, merkez Osmangazi ilçesi Namık Kemal Mahallesi, Karanfil Sokak’ta, Melek Akta’nın çocuklarıyla birlikte oturduğu evde meydana geldi. Akşam saatlerinde eve gelen Musab Kuvara (16), annesi Melek Akta’yı, elleri bağlı şekilde hareketsiz buldu. Kuvara’nın komşulara haber vermesinin ardından olay polise intikal etti. Polis ekipleri, Melek Akta’nın, elleri plastik kelepçe ile bağlanıp iple boğularak öldürüldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri, evde delil aradı.

Yapılan araştırmada, Melek Akta’nın, Suriye’de Mahmud Kuvara’dan boşandıktan sonra 2’si kız, 4’ü erkek 6 çocuğuyla Bursa’ya geldiği öğrenildi. Polis, Akta’nın 4 oğlu ile peşinden Bursa’ya gelen ve başka bir evde oturan eski eşi Mahmud Kuvara’yı, olayla ilgili bilgilerine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.

Cinayet Bürosu dedektifleri, olayın ardından esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan komşulardan şüphelenmeye başladı. Suriyeli zanlıların İstanbul’a kaçtıklarını belirleyen ekipler, operasyonla üç kişiyi gözaltına alarak Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne getirdi. Burada çapraz sorguya alınan şüphelilerden M.C.N. (22), A.Ş.(40), A.M.A(28) ifadelerinde suçlarını itiraf ettiler.

İtiraflarının ardından adli makamlara sevk edilen 3 kişi sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.