Altın iğne ile yüz gençleştirme

Kariyer sahibi olan kadın ve erkeğin iş hayatında her daim bakımlı olma baskısının giderek arttığını belirten Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mesut Özcan, yer çekimi, geçen yıllar, güneşin zararlı etkileri, stres, yüz mimiklerinin çok kullanılması, hızlı kilo alıp vermeler, genetik faktörler gibi unsurların yaşlı bir görünüme sebebiyet verdiğini belirtti. Prof. Dr. Mesut Özcan, altın iğne tedavisiyle cilt problemlerinde iyi sonuçlar elde edildiğini ve uygun hastalarda ameliyatsız yüz gençleştirme yapılabildiğini söyledi.

Özcan, “Altın iğne yöntemi, cildin kozmetik tedavisinde, cerrahiden korkan kişiler için alternatif bir yöntem olarak günümüzde yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Altın iğne başlığı tedavi uygulanacak vücut bölgesinin üzerine yerleştirilir. Altın uçlu iğnelerle cilt üstünden açılan fraksiyonel mikro delikler derinin üst katmanı olan epidermisi geçer, dermis denilen orta tabakaya ulaşır. Radyofrekans enerjisi iğne ucundan dermis tabakasına verilir. Yapılan bu işlem ile bağ dokusunun temel hücrelerinin sayısında artış meydana gelir ve cildin kendisini yenilemesini sağlayacak kollajen ve elastik liflerin oluşumu tetiklenmiş olur“ dedi.

Altın iğne yönteminin tedavi yelpazesinin çok geniş olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mesut Özcan, bu yöntemin cilt kırışıklıklarının tedavisi, cilt yenilenmesi ve kalitesinin arttırılması, ciltteki gözeneklerin sıkılaştırılması, yüz boyun dekolte bölgesi sarkmaları, yara izi (skar) tedavisi, sivilce ve cilt izlerinin, cilt lekelerinin, gebelik çatlaklarının, kilo alıp verme gibi çeşitli sebeplerle oluşan çatlakların tedavisinde kullanıldığını sözlerine ekledi.