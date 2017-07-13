‘Altın Karagöz’ bu yıl Kazakistan’ın

Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nda, büyük ödül olan ‘Altın Karagöz’ bu yıl Kazakistan’a gitti. Yarışmanın finalinde başarılı sahne performansıyla dereceye girerek 2. olan Moldova ekibi ‘Gümüş Karagöz’ün, 3.’lüğe hak kazanan Gürcistan ekibi ise ‘Bronz Karagöz’ ödülünün sahibi oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından ‘56. Uluslararası Bursa Festivali’ kapsamında düzenlenen ’31. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’, görkemli bir final gecesine sahne oldu.

Dünyanın 21 ülkesinden gelen dansçılar, Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nda hep birlikte sahneye çıkarak birlik ve beraberlik tablosu oluşturdu. Final gecesinde Azerbaycan, Şili, Kosova, Karadağ, Gürcistan, Belarus, Arjantin, Arnavutluk, Makedonya, Kırgızistan, Filipinler, Çin, Bosna Hersek, KKTC, Moldova, Kazakistan, Başkurtistan, Hindistan, Romanya, Tataristan ve Bulgaristan’dan gelen halk dansları ekipleri, son kez sahneye çıkarak 5’er dakikalık gösterilerini sergiledi.

Final programına yoğun ilgi gösteren sanatseverler, konuk ekipleri bol bol alkışlarken, jüri üyeleri de yarışmacıların sahne performanslarını dikkatle izledi. Şinasi Pala’nın genel koordinatörlüğünde gerçekleştirilen yarışmada, Türkiye’den Mustafa Turan ile Güney Kore, Azerbaycan, Makedonya ve Başkurtistan gibi ülkelerden alanında uzman isimlerin de yer aldığı jürinin titiz değerlendirmeleri sonucu dereceye giren ekiplere ödülleri verildi.

Ödüller sahiplerini buldu

Bursa’da 7-12 Temmuz tarihleri arasında coşkulu ve renkli anlara imzasını atan ‘31. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nın finalinde 1. olan Kazakistan ekibi ‘Altın Karagöz’ ödülünün de sahibi oldu. Şampiyon ekip, ödülünü, Bursa Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu ile Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Abdülkadir Karlık’ın elinden aldı. Yarışmada, yöresel kültürlerini yansıtan sahne performansları ile dereceye giren Moldova ekibi 2., Gürcistan ekibi ise 3. oldu.

Yarışmanın büyük ödülü ‘Altın Karagöz’ü kazanan Kazakistan ekibi aynı zamanda 5 bin Euro para ödülü, 2.’si Moldova ekibi ‘Gümüş Karagöz’ ile 3 bin Euro para ödülü ve 3. olan Gürcistan ekibi de ‘Bronz Karagöz’ ile 2 bin Euro para ödülünün de sahibi oldu. Yarışmada ayrıca Azerbaycan ve Romanya ekiplerine mansiyon ödülleri, KKTC ekibine ise ‘TÜRKSOY Özel Ödülü’ verildi. ‘Altın Karagöz’ün sevincini yaşayan Kazakistan ekibi, gecenin sonunda muhteşem gösterilerini bir kez daha sahneleyerek, ödül coşkusunu Bursa’da sanatseverlerle paylaştı.

Tüm ekiplere katılım belgeleri

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Abdülkadir Karlık, ‘31. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nın Bursa’da barış, kardeşlik ve dostluk rüzgarları estirdiğini söyleyerek, yarışmaya katılan tüm ekipleri tebrik etti. BKSTV Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Durmaz Yılbirlik ile Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Danışmanı ve BKSTV Genel Sekreteri Ahmet Erdönmez, yarışmaya renk katan tüm ekiplere katılım belgelerini verdi. ‘31. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’, Bursa’da renkli görüntülerle sona erdi.