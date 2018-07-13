‘Altın Karagöz’ Bulgaristan’ın

Uluslararası Bursa Festivali kapsamında düzenlenen ‘32. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nda birinciliği elde eden Bulgaristan ekibi, ‘Altın Karagöz’ ödülünün sahibi oldu. Dünyanın farklı kültürlerini Bursa’da buluşturan organizasyonda, büyük ödül ‘Altın Karagöz’ bu yıl Bulgaristan’a gitti. Finalde başarılı sahne performansıyla dereceye giren yarışma ikincisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ‘Gümüş Karagöz’ün, yarışma üçüncüsü Makedonya ise ‘Bronz Karagöz’ ödülünü aldı. Ayrıca bu yıl ilk kez verilen Türksoy Özel Ödülü’nü Kazakistan, mansiyon ödüllerini de Moldova ile Türkmenistan kazandı.

"Görkemli final gecesi"

’32. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’, görkemli final gecesine sahne oldu. Dünyanın 19 ülkesinden gelen dansçılar, Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nda sahneye çıkarak, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Final gecesinde Bolivya, Ukrayna, Kuzey Osetya, Kazakistan, Makedonya, KKTC, Kosta Rika, Karadağ, Portekiz, Hindistan, Malezya, Gürcistan, Moldova, Güney Kore, Brezilya, Türkmenistan, Polonya, Endonezya ve Bulgaristan’dan dansçılar, son 5’er dakikalık gösterilerini yaptı. Gecenin sonunda Büyükşehir Belediyesi Karagöz Halk Dansları Topluluğu, kısa gösteri sundu.

"Bol alkış, titiz değerlendirme"

Final programına yoğun ilgi gösteren sanatseverler, konuk ekipleri bol bol alkışladı. Jüri üyeleri ise yarışmacıların sahne performanslarını dikkatle izledi. Organizasyonun genel sanat yönetmenliğini Şinasi Pala, jüri başkanlığını Mustafa Turan yaptı. IOV Genel Sekreteri Moon Hyung Suk, Türksoy Jürisi Arman Nurmakhamatuly, Almanya’dan Dieter Wagner, Güney Kore’den Kang Sun Ok, Bulgaristan’dan Anelia İvanova Ilieva, Makedonya’dan Blagica İlik ve KKTC Halkdansları Federasyonu Başkanı Özlem Kadirağa’nın da üyeleri arasında yer aldığı jüri, titiz değerlendirmeler sonucunda kazananları belirledi.

"Ödüller Başkan Aktaş’tan"

Bursa’da 7-12 Temmuz tarihleri arasında coşkulu ve renkli anlara imzasını atan 32. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nın finalinde birinci olan Bulgaristan ile ikinci olan KKTC ekipleri, ödüllerini Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın elinden aldı. Yarışmada, yöresel kültürleri yansıtan sahne performansları ile üçüncü Makedonya, Türksoy Özel Ödülü’nün sahibi Kazakistan, mansiyon ödülünün sahibi de Moldova ile Türkmenistan oldu. Bu ülke temsilcilerine ödülleri, BKSTV Başkanı Fatma Durmaz Yılbirlik tarafından verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, organizasyonun Bursa’da barış, kardeşlik ve dostluk rüzgarları estirdiğini belirterek, yarışmaya katılan tüm ekiplere teşekkür etti. BKSTV Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Durmaz Yılbirlik ve Başkan Yardımcısı Ahmet Erdönmez de konuk ülke ekiplerine katılım belgelerini takdim etti. 32. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması, renkli görüntülerle sona erdi.