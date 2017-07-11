Altın karagöz coşkusu İznik’te

Uluslararası Bursa Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması kapsamında Arnavutluk ve Çin Halk Cumhuriyeti’nden gelen dans ekipleri gösterilerini sergiledi.

‘Uluslararası Bursa Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda yapılan açılış töreniyle 31. kez start alırken coşkusu İznik’e kadar ulaştı. Etkinliğin İznik ayağında sahne alan Arnavutluk ve Çin Halk Cumhuriyeti Halk Dansları ekipleri İznik Belediyesi önünde gösterilerini sundu.

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, “Bursa’da yaşanan halk dansları coşkusu 17 ilçeye de ulaşmış durumda. Gösterileri ile kültürlerini İzniklilere ve misafirlerimize yansıtan alan Arnavutluk ve Çin Halk Cumhuriyeti Halk Dansları ekiplerimize de şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Sargın, gösterilerinden alan Arnavutluk ve Çin Halk Cumhuriyeti Halk Dansları ekiplerine günün anısına İznik Tanıtım Materyalleri takdim etti. Ekipler ardından İznik Belediyesi İzzet Peşte Su Sporları Kamp ve Eğitim Merkezi’nde ağırlandı.