Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2017 15:19

Altın karagöz coşkusu İznik’te

Bursa’nın İznik ilçesinde 31.

Altın karagöz coşkusu İznik’te

11 Temmuz 2017 15:19

Uluslararası Bursa Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması kapsamında Arnavutluk ve Çin Halk Cumhuriyeti’nden gelen dans ekipleri gösterilerini sergiledi.


‘Uluslararası Bursa Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda yapılan açılış töreniyle 31. kez start alırken coşkusu İznik’e kadar ulaştı. Etkinliğin İznik ayağında sahne alan Arnavutluk ve Çin Halk Cumhuriyeti Halk Dansları ekipleri İznik Belediyesi önünde gösterilerini sundu.


İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, “Bursa’da yaşanan halk dansları coşkusu 17 ilçeye de ulaşmış durumda. Gösterileri ile kültürlerini İzniklilere ve misafirlerimize yansıtan alan Arnavutluk ve Çin Halk Cumhuriyeti Halk Dansları ekiplerimize de şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.


Sargın, gösterilerinden alan Arnavutluk ve Çin Halk Cumhuriyeti Halk Dansları ekiplerine günün anısına İznik Tanıtım Materyalleri takdim etti. Ekipler ardından İznik Belediyesi İzzet Peşte Su Sporları Kamp ve Eğitim Merkezi’nde ağırlandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
BURSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 17 ŞEVVÂL 1438
  • 11 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :03:24
  • Güneş :05:37
  • Öğle :13:20
  • İkindi :17:18
  • Akşam :20:42
  • Yatsı :22:36
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!