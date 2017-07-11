‘Altın Karagöz’ ile görsel şölen

Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’, Bursa’da görsel şölene adını yazdırıyor.

Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından ‘56. Uluslararası Bursa Festivali’ kapsamında bu yıl 31.’si düzenlenen ‘Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’, renkli görüntülere imza attı. Arjantin, Arnavutluk, Azerbaycan, Başkurtistan, Belarus, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çin, Filipinler, Gürcistan, Hindistan, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, KKTC, Makedonya, Moldova, Romanya, Şili, Tataristan ve Uganda’dan gelen ekipler, şehrin farklı noktalarında ve ilçelerde sahneledikleri gösterilerle kendi kültürlerini tanıttı.

Millî kostümleri ve sergiledikleri gösterilerle kültürlerini Bursa’ya taşıyan dansçılar, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nun yanı sıra Atatürk Stadyumu Meydanı, Huzurevi, Podyumpark, Korupark, Nilüfer Nazım Hikmet Kültürevi, Yıldırım Kaplıkaya Cazibe Merkezi ile tüm ilçelerde de gösterilerini sundu. Yarışmanın finali, 12 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00’de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda yapılacak.