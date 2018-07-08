Altın Karagöz’e muhteşem açılış

Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’ farklı kültürlerin harmanladığı Bursa’da coşkulu anlara sahne olurken, etkinlikten tüm dünyaya kardeşlik ve dostluk mesajları gönderildi.

Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 32.’si düzenlenen ‘Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması, muhteşem açılışla start aldı. Ülkelerinden Bursa’ya gelen halk dansları ekipleri, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda yaptıkları 3’er dakikalık gösterilerle sanatseverlere unutamayacakları bir akşam yaşattı.

Uluslararası nitelikteki organizasyonun açılışına, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da katıldı. Başkan Aktaş, yaptığı konuşmada, organizasyonun düzenlenmesindeki hedefe değindi. Yarışma kapsamında dünyanın farklı bölgelerinden insanları ağırladıklarını belirten Başkan Aktaş, “Buradan hep birlikte dünyaya şunu haykırıyoruz: Biz ‘Barış’, ‘Kardeşlik’ ve ‘Dostluk’ diyoruz. Asla savaş istemiyoruz” dedi. Bu yıl 52.’si düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali’nin 20 Haziran’da başladığını ve birbirinden değerli çok sayıda sanatçıyı ağırladığını belirten Başkan Aktaş, Açık Hava Tiyatrosu’nun etkinlik boyunca dolup taştığını ifade etti. Festival kapsamında düzenlenen Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nın da büyük bir coşkuyla start aldığını belirten Başkan Aktaş, “Tüm ekiplerimiz ile beraber, Heykel’den Stadyum Meydanı’na kadar muhteşem bir kortej yaptık. Bu gece burada ekiplerimiz ilk gösterilerini sunacak. 12 Temmuz’da da muhteşem bir finalle etkinliği tamamlayacağız. Buradan yarışmanın düzenlenmesinde büyük emeği olan Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Başkanı Fatma Durmaz Yılbirlik’e, yöneticilerine, destek veren işadamlarımız ve kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Herkese iyi eğlenceler diliyorum” diye konuştu.

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Durmaz Yılbirlik ise yaptığı konuşmada, dünya barışına değindi. Yılbirlik, konuşmasında, devletlerin karşı karşıya gelip savaşmak yerine omuz omuza verip dans edebileceğini, el ele verip kardeş olabileceğini vurguladı.

"Farklı kültürler, özel gösteriler"

‘57. Uluslararası Bursa Festivali’ kapsamında gerçekleştirilecek Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’na bu yıl 21 ülke katılıyor. Bolivya, Brezilya, Gürcistan, Kolombiya, Güney Kore, Makedonya, Portekiz ve Türkmenistan gibi bölgelerden halk dansları ekipleri, kültürel birikimlerini sanatseverlerin izlenimine sunacak. Bursa’nın 17 ilçesindeki sahnelerde ise 6 gün boyunca gösteriler yapılacak. Yarışmada ayrıca, Çin’den bir gösteri ekibi de yer alacak. Çengçou şehrinden ‘Henan Art Troupe’ adlı topluluk, 10 Temmuz Salı gecesi 45 dakikalık performansı ile muhteşem bir program sunacak. Kültürel mirası korurken, aynı zamanda değerleri gelecek nesillere aktarmayı ve Bursa’yı uluslararası alanda tanıtmayı hedefleyen yarışma kapsamında 19 farklı mekanda 183 gösteri gerçekleştirilecek.

14 yerli ekibin de yer aldığı gruplar, yine organizasyon kapsamında 8-9-10 Temmuz tarihlerinde Nilüfer Nazım Hikmet Kültür Evi, Yıldırım Kaplıkaya Cazibe Merkezi, Huzurevi, Korupark ve Podyumpark’ta halk danslarından örnekler sergileyecek. Performanslar, 12 Temmuz Perşembe akşamı final programında, alanında uzman 8 kişilik uluslararası jüri tarafından değerlendirilecek. Dünyanın farklı kültürlerinin harmanlandığı yarışma, ücretsiz izlenebilecek. Yarışma programına www.bktstv.org.tr uzantılı internet adresinden ulaşılabiliyor.