Altın madalyayı Başkan Bozbey’e getirdi

Akdeniz Oyunları’nın bocce branşında şampiyon olan İnci Ece Öztürk, sevincini Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile paylaştı.

Nilüferli Milli sporcu İnci Ece Öztürk, İspanya’nın Tarragona kentinde düzenlenen Akdeniz Oyunları’nın bocce-volo branşında altın madalya kazanarak hem Türkiye’ye hem de Bursa’ya büyük bir gurur yaşattı. Hasanağa TOKİ İlköğretim Okulu Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu olan İnci Ece Öztürk, antrenörü Yılmaz Güzelocak ile birlikte Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i ziyaret ederek şampiyonluk sevincini paylaştı.

Nilüfer’den şampiyonluğa uzanan zorlu yolculuğu Başkan Mustafa Bozbey’e aktaran İnci Ece Öztürk, Nilüfer’i, Bursa’yı ve Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Akdeniz Oyunları’nın bocce-volo branşına 11 ülkeden sporcunun katıldığını belirten Öztürk, zorlu maçlar sonunda finalde Dünya ve Avrupa Şampiyonu olan aynı zamanda dünya rekortmeni unvanına sahip Fransız Barbara Barthet ile karşılaştığını söyledi. Rekortmen rakibini finalde 41-40 mağlup ederek altın madalyanın sahibi olduğunu ifade eden İnci Ece Öztürk, yeni hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu vurguladı.

Milli sporcu Öztürk, Türkiye’ye bocce branşında altın madalya getiren ilk sporcu olduğunu da sözlerine ekledi. Milli sporcu İnci Ece Öztürk, Başkan Mustafa Bozbey’e Milli Takım forması armağan etti.

Büyük başarısından dolayı İnci Ece Öztürk ile antrenör Yılmaz Güzelocak’ı kutlayan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de, spora ve sporcuya büyük destek verdiklerini, şampiyonların ve Milli sporcuların Nilüfer’den çıkmasının gururunu yaşadıklarını ifade etti. Bozbey, İnci Ece Öztürk’e bundan sonraki şampiyonalarda da başarılar diledi.