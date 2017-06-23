Altın makaslı kadınlar ekonomiye can katacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, AB ve Mali Yardımlar Daire Başkanlığı’na sunularak hibe alma hakkı kazanan projenin uygulama faaliyetleri kapsamında “Değerler Eğitimi” konulu seminer düzenlendi. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Bir tarım ilçesi olan Gürsumuz için önemli bir proje. İlçemizin her anlamda gelişimini sağlamak amacıyla çok yönlü çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan biri olan bu projemizle de kadınların tarım alanında istihdamına katkı sağlıyoruz. Projemizin başlangıcından bugüne kadar halkımızın yoğun ilgisi bizi memnun etti. Bu bağlamda projenin tamamlanmasının ardından çalışmaların devamlılığını sağlamayı hedeflemekteyiz” dedi.

Uygulamalı olarak aşılama ve budama eğitimleri alan katılımcılara, proje süresince ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti ve kişisel gelişim seminerleri de verilecek.