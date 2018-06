Altınova Mahallesi’nde iftar coşkusu

Birlik ve beraberliği simgesi olan ramazan ayında her akşam 5 farklı noktadaki aşevinde iftar veren Osmangazi Belediyesi, sokak iftarlarıyla bu coşkuyu perçinliyor. Demirtaş, Emek ve Bağlarbaşı Mahallesi’nde verilen iftarın ardından Altınova Mahallesi’nde kurulan iftar sofrasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Osmangazi Belediye Başkan Yardımcıları, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, Bursa Romanlar Derneği Temsilcisi Ali Ardıç ve vatandaşların katıldığı iftar programı öncesinde ilahiler söylenerek, dualar edildi.

Geleneksel olarak düzenlenen sokak iftarlarına bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Erdönmez, “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan ramazan ayının rahmet soflarından bir tanesinde, mübarek Kadir Gecesi’nde bir araya geldik. Osmangazi Belediyesi olarak ‘Belediyem Benimle’ ekibi ile birlikte yılın 365 günü hayırda yarışarak, ihtiyaç sahiplerine elimizi uzatıyoruz. Bugüne kadar 17 bin ihtiyaç sahibi haneye girdik. Bunun yanı sıra aşevlerimizde her gün 3 bin kişiye iftar yemeği veriyoruz. Bizler sadece Bursa ile sınırlı kalmıyor, dünyanın her tarafında mağdur kardeşlerimize yardımcı olmak için el birliği ile çalışıyoruz. Şehrimize ve insanımıza her alanda yaptığımız yatırımlar ile herkesin yaşamak isteyeceği örnek bir şehri ortaya çıkarıyor, yeni Türkiye yolunda yeni Osmangazi inşa ediyoruz” dedi.

Yemeğe katılan AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç de birlik ve beraberlik ayı olan ramazanda binlerce vatandaşı bir araya getiren Osmangazi Belediyesi’ne ve Başkan Mustafa Dündar’a teşekkür etti.