Altıparmak ve Çarşamba esnafına sıkı denetim

Şehir merkezinde ticari hareketliliğin en yoğun yaşandığı bölgelerden olan Altıparmak ve Çarşamba’da Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları rahatsız eden, yaşamı zorlaştıran ve kurallara uymayan esnafa taviz vermiyor. Osmangazi Kaymakamlığı, Osmangazi Belediyesi, Osmangazi Emniyet Müdürlüğü, Osmangazi İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri ve bölgedeki mahalle muhtarlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda bölgedeki denetimlerin artırılması yönünde kararlar aldı. Çarşamba ve Altıparmak bölgesinde bulunan Ahmetpaşa, Selimiye, Aktarhüssam, Çırpan, Altıparmak, Hocahasan, İntizam ve Kuruçeşme mahallelerinin yaşadığı sorunlar toplantıda dile getirilirken, öncelikli olarak işyerlerinin yaptığı kaldırım işgallerinin önüne geçilmesi yönünde karar alındı.

Alınan kararın ardından Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, söz konusu bölgedeki iş yerlerini mercek altına aldı. Yapılan denetimlerde bölgedeki iş yerlerinin hijyen koşullarını inceleyen ve ruhsat kontrolü yapan zabıta ekipleri, kaldırım işgali yapan iş yerlerine de idari yaptırım karar tutanağı düzenledi. Kaldırımı işgal eden tabelalar toplanarak zabıta aracına yüklendi. Ekipler, tamamen yabancı dillerde tabela bulunan işletme sahiplerine, iş yerlerinde Türkçe kullanma zorunluluğunu hatırlattı. Daha önce aynı bölgede yapılan denetimlerde yabancı dillerde olduğu tespit edilen 80 adet tabelanın Türkçe yazılmasını sağlayan belediye ekipleri, bu konudaki çalışmalarını hassasiyetle sürdürüyor. Tabeladan fiyat listesine, menüden dış cephe giydirmelerine kadar işyerlerindeki tüm unsurların Türkçe olmasını isteyen görevliler, ikazlara dikkate almayanlar hakkında cezai işlem uygulanacağını belirtti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da vatandaşın huzurunu bozacak uygulamalara kesinlikle müsaade edilmeyeceğini ifade ederek, "Şehrin huzurunu bozmaya kimsenin hakkı yok. Herkes kurallara ve şehrin düzenine uymak zorunda. Kurallara uymayan hiç kimseye en ufak taviz vermeyeceğiz. Ekiplerimiz, bu bölgedeki denetimlerini şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da aralıksız devam ettirecek" dedi. Altıparmak ve Çarşamba bölgesinde yaşayan vatandaşlar da Osmangazi Belediyesi ekiplerinin denetimlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.