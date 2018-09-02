Altıparmak ve Çarşamba’da sıkı denetim

Başkan Mustafa Dündar, mahalle sakinleriyle birlikte esnaf denetimine katıldı.

Şehir merkezinde ticari hareketliliğin en yoğun yaşandığı bölgelerden olan Altıparmak ve Çarşamba’da faaliyet gösteren esnafa yönelik Osmangazi Belediyesi’nin yanı sıra diğer kamu kurumları da denetimlerini düzenli olarak sürdürüyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, bu bölgedeki mahalle sakinleriyle İntizam Mahalle Muhtarlığı’nda bir araya gelerek sıkıntılarını dinledi. Daha sonra vatandaşlarla birlikte esnaf denetimine çıkan Dündar, vatandaşın huzurunu bozacak uygulamalara kesinlikle müsaade edilmeyeceğini söyledi. Dündar, Suriyeli bir esnafı ziyaretinde tesadüfen İlçe Tarım Müdürlüğü’nden yetkililerin denetimiyle karşılaştı. İşyerinin hijyen koşullarını inceleyen ve ruhsat kontrollerini yapan yetkililer, esnafa eksiklikleri konusunda ikazlarda bulundu. Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de, tamamen yabancı dillerde tabela bulunan işletme sahiplerine, işyerlerinde Türkçe kullanma zorunluluğunu hatırlatırken, kaldırım işgalleri konusunda da uyardı.

“Bursa’ya yakışır bir yaşam için çalışıyoruz”

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da vatandaşın huzurunu bozacak uygulamalara kesinlikle müsaade etmediklerini belirterek, “Bu bölgede özellikle Suriyeli esnaf yoğun olarak faaliyet gösteriyor. Burada yaşayan vatandaşlarımızla bazı uyum sorunları yaşanabiliyor. Vatandaşlarımızı dinledik. Bu bölgede görüyoruz ki, denetimler sadece belediyemiz tarafından değil, diğer resmi kurumlarca da düzenli şekilde yapılıyor. Amacımız, buradaki huzur ortamının sürmesi. Diğer resmi kurumlarla birlikte huzur ve güven ortamının sürmesi noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Denetimlerimizi sıklaştırıyoruz. Kurallara uymayan hiç kimseye taviz vermiyoruz. Bu bölgede güzellikler içerisinde, Bursa’ya yakışır bir yaşam istiyoruz” dedi.

Mahalle sakinleri de Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a bölgenin sorunlarıyla yakından ilgilendiği için teşekkür etti.