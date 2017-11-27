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27 Kasım 2017 14:32

Amatöre Osmangazi desteği

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, amatör spor kulüplerinin başkanlarıyla Merinos Tren İstasyonu Tesisleri’nde bir araya geldi.

Amatöre Osmangazi desteği

27 Kasım 2017 14:32


İlçedeki amatör spor kulübü başkanlarının taleplerini dinleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sağlıklı nesillerin spor ve sanatla geleceğini ifade ederek, “İlçe genelinde özellikle çocuk ve gençlerimize enerjilerini atmaları için çeşitli bölgelere spor sahaları ve kompleksleri kazandırdık. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan ancak spor ve sanatla uzak tutabiliriz” dedi.


Dündar, kulüplerin deplasmana gitmeleri için ulaşım ihtiyaçlarını karşılayacaklarını belirterek, “Her kulüp taleplerini bildirsin. Kulüplerin haftalık programlarına göre ulaşımlarını sağlarız. Bunun dışında zaten bizim her mahallede spor tesislerimiz mevcut ve sizler bu tesislerden de istediğiniz kadar istifade edebilirsiniz. Sizler gençler için bu kadar fedakârlık yapıp kolları sıvarken, bizler de sizlere destek olmak için ulaşımdan malzemeye, antrenman sahasına kadar elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.




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