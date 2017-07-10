Ambargo uygulanan Katar mobilyacılar için fırsat oldu

MOSFED Başkanı, Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu üyesi, İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, Katar’da nisan ayında yapılan fuara katıldıklarını hatırlatarak, “Katar, bazı ülkelerin dayattığı ambargoya cevap verdi. Katar Dış İşleri Bakanı, bu meselenin diyalogla çözülmesi gerektiğini söyledi. Katar’a yapılan bu ambargoyu anlamak mümkün değil. Zaten Katar’la Türkiye arasında dostane ilişkiler var. Biz bu konuda Katar’ın mazlum olduğuna inanıyoruz. Katar’a haksızlık yapıldığına inanıyorum. Katar zaten bizim için pazarın ötesinde siyasi, kültürel ilişkilerimiz en iyi olan İslam ülkelerinden bir tanesi. Gerek cumhurbaşkanımızın temasları, gerekse bakanlarımızın ikili diyalogları, diğer ülkelerden çok farklı. Her konuda bizim yanımızda duran bir ülke. Onun için onun bu mazlumiyetinin karşısında, Katar’ın haklı olduğuna inanıyoruz. Bu konudaki kendisine dayatılan şartları kabul etmemesini de doğru olarak değerlendiriyoruz ve yanında yer alıyoruz” dedi.

"Mobilya sektörümüz için çok önemli"

Ahmet Güleç, “Mobilya olarak baktığımız zaman, Katar son yıllarda yaptığı mega projesiyle dünyanın her tarafından söz edilen bir ülke. Belki nüfus olarak az gibi görünüyor, ama şehir olarak bakıldığı zaman, mobilya sektörümüz için de çok önemli bir ülke. Nisan ayında Katar’da yapılan fuara katılan mobilyacılarımız Katarlı işadamları ile ilişkilerini kuvvetlendirdiler. Katar’daki İşyerlerinde, kamuya açık kurum binalarında ve oteller, hastaneler ve havalanlarında Türk mobilyasını çok daha fazla göreceğiz. Projelerde hep Türk mobilyası kullanılacak. Katar, tasarımı, kaliteyi yakından takip eden bir ülke. İhracatımız daha da artacaktır. Ağaç ve orman ürünlerinde de artış olur” dedi.