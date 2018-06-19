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19 Haziran 2018 12:36

Ambulans helikopter hızır gibi yetişiyor

Bursa’da İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren helikopter ambulansla son 5 yılda 2 bin 159 hasta ve yaralı taşındı.

Ambulans helikopter hızır gibi yetişiyor

19 Haziran 2018 12:36


Sağlık Bakanlığı tarafından daha kısa sürede daha nitelikli hizmet verilmesi Bursa’ya tahsis edilen helikopter ambulans hız kesmiyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, helikopter ambulansın 2009 yılından itibaren 112 Komuta Kontrol Merkezi’nin koordinasyonunda ve Ankara Hava Koordinasyon ile entegre olarak hizmet verdiği bilgisini verdi. Ambulans helikopterin gün doğumu-gün batımı esasına göre hizmet verdiğini belirten Dr. Akan, uçuş ve uçuş görev süreleri Sivil Havacılık Talimatlarına uygun olarak planlanan helikopterin görev emrini takiben en geç 7 dakika içinde kalktığını ifade etti. Ambulans helikopterde bir doktor, bir yardımcı sağlık personeli, Sivil Havacılık mevzuatına uygun biri sorumlu, biri de yardımcı olmak üzere 2 pilottan oluşan 4 görevli bulunduğunu dile getiren Dr. Akan, “Helikopter ambulansımız yoğun bakım donanımlıdır. Helikopter ambulanslar daha çok ulaşımın zor olduğu, kırsal alanlarda, yakın uçuşlarda ve kara ambulansı ile nakli uygun görülmeyen hastaneden hastaneye istenilen transferlerde kullanılabilmektedir. Her ambulans helikopter hasta taşıyabilir ama her hasta her ambulans helikopter ile taşınamaz” dedi.


Son 5 yılda 2 bin 159 hastanın ambulans helikopterle taşındığına dikkat çeken Dr. Akan, “Vatandaşlarımızın teşhis ve tedaviye en kısa sürede ulaşabilmeleri için mevcut coğrafi şartları, ulaşım koşulları ve hastanın genel durum ve aciliyeti göz önünde bulundurularak Helikopter Ambulans ile hastanelerimize nakledildi” şeklinde konuştu.




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