Ameliyatsız 5 yaş gençleşmek mümkün

Yüzde oluşan sarkmaların en önemli sebebi yaş ilerledikçe cildin nem tutma kabiliyetinin her sene azalması ve yer çekimine karşı koyamaması olduğunu Medicana Bursa Hastanesi Medikal Estetik Kliniği Sorumlusu Gülay Akkuş, “Buna çevresel faktör, genetik miras, beslenme alışkanlıkları da eklenince yüz ovalinde ortaya çıkan bozulma, sarkma, sıkılık kaybı gibi sorunlarla hayatımızı olumsuz etkilemektedir. Ameliyatsız yüz germe (HİFU) uygulaması yüz ovalindeki sarkmalara, bozulmalara ameliyatsız, acısız, konforlu ve sosyal yaşantımızı etkilemeden uygulanan alternatif bir uygulama olarak karşımıza çıkar” dedi.

Ameliyatsız Yüz Germe (HİFU) uygulaması cildi güvenli bir şekilde gerginleştirmek ve sıkıştırmak için ultrasonun gücünü kullanmak olduğunu belirten Gülay Akkuş, “Ultrason etkisi, cilt yüzeyini korurken, radyo frekanstan daha derinlerde daha yüksek sıcaklıklar ile belirgin etki oluşturabilir. Ultrason ile yüz germe (HİFU) cilt gençleştirme amacı ile kullanılan lazerler gibi deriyi delerek geçmeyip, deriye zarar vermeksizin etkisini derin dokuda direkt oluşturur” dedi.

Tedavi sonrası hemen yüzde 30 belirgin değişikliklerin gözlendiğini belirten Akkuş, “Bunun haricinde 3 ile 6 aya yayılan gelişme süreci tedavinin asıl sonuçlarının ortaya çıkarır. Herhangi bir cerrahi müdahaleye gerek kalmadan, yüz liftingi, kırışıklıklarda azalma, gözenek sıkılaşması, kolajen, nemlilik ve dermal yoğunluk artışı sağlar. İşlem yaklaşık olarak 45 dakika sürmektedir. Yaz-Kış uygulanan konforlu bir uygulamadır. Aynı zamanda yüzdeki kırışıklıklarla beraber boyun, dekolte bölgesi, ellerdeki yaşlanma izlerine, diz kapaklarına rahatlıkla uygulanabilir” diye konuştu.