Ana yolda alev alev yandı

Olay bugün sabah saatlerinde Yalova-Orhangazi yolunda meydana geldi. Zeynep Bolkısık (47) idaresindeki 34 DS 3166 plakalı otomobil, Yalova’dan Orhangazi istikametine seyir hâlindeyken arızalandı. Bir tuhaflık olduğunu anlayan Bolkısık, arabasını yolun sağına çekmek için frene bastı. Frenlerin boşaldığını gören sürücü, el freni ile durarak otomobilden indi. Ancak araç birden alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen otomobilden uzaklaşan kadın sürücü, hemen 110’a bilgi verdi. Polis yolu kapatırken, kısa sürede yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, uzun müddet soğutma yaptı.

Zeynep Bolkısık, "Seyir halindeyken bir ses duydum. Otomobili yolun sağına çekip babama haber verecekken frenlerin tutmadığını anladım. El freni ile durdum ve otomobilden hemen indim. İndiğimde bagaj kısmını saran alevleri gördüm. Hâlen şoktayım" dedi.