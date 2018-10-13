Ana yolda karşıdan karşıya geçmek isteyen kadın canından oldu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza dün akşam saatlerinde Bursa-Yalova yolunun Orhangazi güzergâhında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yalova istikametine seyreden Nasuf Beyoğlu (62) idaresindeki 16 VB 005 plakalı otomobil, eski kaymakamlık lojmanı yakınlarına geldiğinde, ana yolda karşıdan karşıya geçmek isteyen 75 yaşındaki Adiviye Bıçakçı'ya çarptı. Savrulan kadın yaklaşık 10 metre ileride kanlar içinde yere yığıldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza mahalline polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaşlı kadının öldüğünü belirledi. Yaşlı kadının cenazesi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada otomobilde hasar oluştu. Terlikleri ve elindeki çantası yola savrulan kadının kimliği hastanede tespit edildi. Adiviye Bıçakçı'nın Muradiye Mahallesi Muhtarı Kadri Ergen'in teyzesi olduğu ve yeğenini ziyarete gittiği öğrenildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.