Anadolu Arastası’nda genel kurul

Türkiye’nin kültür mozaiğini aynı çatı altında buluşturan Anadolu Arastası’nda çalışmalar hızla devam ediyor. Projenin koordinasyonunu yürüten Anadolu Arastası Turizm Geliştirme Kooperatifi de olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. Genel kurul, Arasta’da bulunan kooperatif binasında üyelerin katılımıyla gerçekleştirildi. Balkanlar, Anadolu ve Kafkasya coğrafyasının tüm özgün kültürel değerlerini Nilüfer’de buluşturacak olan Anadolu Arastası projesinde gelinen aşama, Anadolu Arastası Turizm Geliştirme Kooperatifi’nin seçimsiz olağan genel kurulunda ele alındı. Yönetimin çalışmalarını ibra ettiği genel kurulda oylamanın ardından Kooperatif Başkan Yardımcısı Ömer Ömeroğlu üyelere teşekkür etti. Anadolu Arastası projesi süreci hakkında üyeleri bilgilendiren Ömeroğlu, çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Anadolu Arastası Turizm Geliştirme Kooperatifi Müdürü İsmail Tiftik de, projenin hayata geçirilmesi için büyük çaba harcayan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.