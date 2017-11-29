Anadolu basınının yüzü gülecek

Bu kapsamda Anadolu basını için büyük önem taşıyan resmi ilan fiyat tarifesinin arttırılması yönünde karar alındı ve yüksek bayi satışının düşürülmesi ile ilgili girişimler olumlu sonuçlandı. Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nda TGK üyesi Genel Kurul üyelerince gerçekleştirilen girişim ve çabalar sonucu, Anadolu basını için önem taşıyan resmi ilan fiyat tarifesinde yüzde 20 oranında artış yapılması kararı alındı. Aynı toplantıda gazetelerin bayi satış zorunluluğuyüzde 30’a düşürüldü, abonelik kotası ise yüzde 70’e çıkarıldı.

2017 Eylül ve Ekim aylarında gerçekleşen çalışmalarını mektup haline getiren ve Türkiye genelindeki 1200 yerel gazete sahibine duyuran BİK temsilcileri Nuri Kolaylı, Mustafa Arslan ve Şevket Erzen, mektupta şu bilgilere yer verdi:

“Son BİK Genel Kurul toplantısında, yönetim kurulunun, kurumun 2018 yılı bütçesi, resmi ilan fiyat tarifesinin belirlenmesi ve resmi ilan ve reklam yönetmeliği dahil çeşitli maddelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin teklifler ele alındı. Teklifler komisyonların görüşleri alınmak suretiyle ayrı ayrı değerlendirilerek karara bağlandı. Toplantımızda, meslektaşlarımıza yönelik ferdî yardımların artırılmasına ilişkin olumlu kararı aldık. Borç para miktarı, önümüzdeki dönem için de 4200 TL’den 4800 TL’ye yükseltildi.”

Basın İlan Kurumu Genel Kurulunda, çalışamaz durumdaki basın mensuplarına yapılan yardımın kapsamının genişletildiğine ve internet ek göstergesinin yükseltildiğine de dikkat çekilerek şu açıklama yapıldı:

“Bilindiği gibi çalışamaz ve muhtaç durumdaki basın mensuplarına, BİK yönetim Kurulu kararıyla 4000 TL’lık muhtaçlık yardımı yapılmaktaydı. Bu düzenleme genişletildi. Halen çalışmakta olan fakat deprem, sel, yangın gibi afetler sonucu muhtaç duruma düşen basın mensuplarına da 4000 TL’lik muhtaçlık yardımının yapılabilmesinin önü açıldı.

İnternet alanında da düzenlemeye gidildi. Gazetelerin basılı sayısında yayınlanan resmi ilanların kurumun resmi ilan portalında görüntülenmesini sağlayan dijital pano uygulamasına, kendi internet sitesinde görünür şekilde yer veren ve bu uygulama üzerinden yaygın gazetelerde aylık 9000’in, bölgesel ve yerel gazetelerde ise 4500’ün üzerinde sayfa gösterimi sağlayan gazeteler 1/6 oranında ek gösterge verilmesi sağlandı. Böylece internette toplam 1/3 oranında ek gösterge sağlanmış oldu. Bu düzenleme ile Basın İlan Kurumu, sektörün geleceğe hazırlanmasına dönük önemli bir adım atmış oldu.

İnternet alanında düzenleme ve destekleme gerçekleştirilirken, eksik kalan denetleme konusunda da yenilikler getirildi. Yeni düzenleme ile, internet alanında cevap ve düzeltme haklarının kullanımı, gerçekdışı haber kullanımı, özel hayatın gizliliğini ihlal gibi durumlarda anılan basın ahlak ihlalleri gerçekleştirdiği tespit edilen mevkutelerin internet ek göstergelerinden 60 güne kadar yönetim Kurulu kararıyla istifade edememesi yaptırımı uygulanabilecek. Bu uygulama ile mesleğin internette de kötüye kullanımına yönelik girişimlerin önlenmesi hedeflendi.

Resmi İlan fiyat tarifesi Bakanlar Kurulu kararı ile diğer düzenlemeler ise Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek“.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Basın İlan Kurumu temsilcileri Nuri Kolaylı, Mustafa Arslan ve Şevket Erzen tarafından Türkiye genelindeki 1200 yerel gazete sahibine hitaben yazılan mektupta, eylül ve ekim aylarında gerçekleşen ziyaretlere de yer verildi.