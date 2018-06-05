Diğer
Kategoriler
05 Haziran 2018 10:14

Anadolu’nun Renkleri nefes kesti

Halkoyunları alanında faaliyet gösteren Anadolu’nun Renkleri Derneği’nin düzenlediği gecede sahne alan Bursalı dansçılar muhteşem gösterileriyle büyük beğeni topladı.

Anadolu’nun Renkleri nefes kesti

05 Haziran 2018 10:14


Bu yıl beşincisi gerçekleştirilen ve halkoyunları alanında Bursa’nın en önemli markası haline gelen etkinlik, büyük takdir topladı. Amatör ruh ile profesyonelliği birleştirerek ülkemizde ve yurtdışında adından söz ettiren Anadolu’nun Renkleri Halk Oyunları Gençlik Spor Kulübü Derneği’nin bünyesindeki dansçıların görsel şova dönüşen gösterileri nefesleri kesti.


Yediden Yetmişe Halkoyunu


Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen ’Anadolu’dan Geldik 5 Final’ temalı gecede, 350 kişilik dansçı kadrosu hünerlerini sergiledi. Farklı yaş gruplarından dansçıların yer aldığı gösterilerde; İzmir, Silivri, Kosova, Denizli, Trabzon, Silifke, Tokat yörelerinin oyunlarıyla; halay, oryantal, Roman dansları, sirtaki ve Anadolu adımlarının harmanlandığı gösteriler sahnelendi. Etkinliğe büyük ilgi gösteren Bursalılar, açıkhava tiyatrosunu hınca hınç doldurdu. Gece boyunca görsel bir şölene tanık olan izleyiciler, dansçıları alkışlarıyla motive etti.


Gecenin sonunda tüm dansçı gruplarının tamamı sahneye çıkarak Sümer Ezgü’nün "Anadolu’dan Geldik" şarkısı eşliğinde Anadolu’nun tüm renklerini sergiledi.


Artık gelenekselleşen ve bu yıl beşincisi sahnelenen etkinliğin gördüğü büyük ilgi, geceyi organize eden Anadolu’nun Renkleri Halk Oyunları Gençlik Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Timur Torgay’ı da memnun etti. Coşku dolu bir akşam yaşadıklarını belirten Timur Torgay, "Bu yıl, ‘ne yaparsan yap, aşk ile yap’ sloganıyla sahne aldık. Buradaki 350 dansçımız da bu felsefe ile sahne alıyor” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç