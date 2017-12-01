Anayolda yarış kazayla sonuçlandı

Edinilen bilgiye göre kaza, Bursa’nın Nilüfer ilçesi İzmir Yolu üzerinde meydana geldi. Akşam saatlerinde aşırı hızlı bir şekilde kendi aralarında yarış yapan iki spor araç tehlikeli bir şekilde İzmir istikametine gidiyordu. Duraktan hareket eden otobüsü göremeyen 16 NFR 89 plakalı araç, halk otobüsüne arkadan çarptı. Onu takip eden arkadaşı 16 NSZ 26 plakalı araç ise arkadaşının karıştığı kazadan kaçmak isterken önünde giden araca çarptı. Kaza sonrası halk otobüsünde bulunan yolcular yara almadan kurtulurken iki spor aracın sürücüsü de yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından aranan 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine gelerek yaralı sürücüleri ambulanslarla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü. Kaza sonucu İzmir Yolu bir süre trafiğe tek şerit üzerinden devam ederken polis ekiplerinin çalışmalarının sonucu yol tekrar trafiğe açıldı. Çevredeki vatandaşlar her gece İzmir Yolu üzerinde yarış yapıldığını ifade etti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.