Anıl: “Güçlü markalar oluşturmalıyız”

İnegöl’de faaliyet gösteren sanayicilerin ufkunu genişletme ve katma değer sağlaması için hayata geçirilen projenin protokolü de imzalandı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk Patent ve Marka Kurumu, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi, İnegöl Mobilya Ağaç İşleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu iş birliğiyle gerçekleştirilen projeyle mobilya sanayindeki KOBİ’lerin kalkınması sağlanacak. İTSO Konferans Salonu’nda düzenlenen programa Kaymakam Ali Akça, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Taban, Türk Patent Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Hasan Asan, Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim S. Canbolat, İTSO Başkanı Metin Anıl, oda ve dernek başkanları, STK temsilcileri, kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda sanayici katıldı.

İTSO Başkanı Metin Anıl, “Projenin adı Hezarfen. Buluş yapan ülkeler dünyanın en büyük 10 ekonomisini oluşturmuşlar. Bizim de yeni bir şeyler oluşturmamız lazım. Ve bu yeniliklerin önünü açma çalışmaları yapmamız lazım. Mobilyanın başkenti İnegöl’de mobilyanın daha iyi ve güzele ulaşması adına ARGE, inovasyon ve markalaşma konusunda yol kat etmeliyiz. Buna inanan kurum ve kurullar bir araya gelerek ‘Madem İnegöl mobilya ve mobilyacısı KOBİ’lerden oluşuyor, bu kurum ve kuruluşların kendilerini tanıtma, ARGE ve inovasyonlarını hızlandırma, markalaşma oluşturma adına kümelenme oluşturalım ve bu kümelenmenin tacı da İnegöl mobilyası olsun dedik ve İnegöl Mobilyası Tanıtım Grubunu kurduk. Bütçe oluşturarak önce Türkiye sonra dünyaya tanıtmaya başladık. Neticesini de aldık. Yeter mi? Yetmez. İnegöl mobilyasını tanıttık, ama artık İnegöl’deki mobilyacı arkadaşların kendi firmalarını markalaştırma adına, teknolojilerini yenileme adına çalışmalarını sürdürmeleri gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Ülkemizdeki kalkınmanın lokomotifi olan kurum ve kuruluşların yüzde 90’ı KOBİ’lerden oluşuyor. Küçük ve orta ölçekli işletmeler, yeni yeni kalkınmaya çalışan, fabrika ve sermaye altyapısını yeni oluşturan, ARGE ve inovasyonu daha ileriye bırakan kuruluşlardır ama bu çağda sanayi 4.0’ı başlatan ülkelerden olacak ve onlarla yürüyeceksek bu konular bizim için çok önemlidir. Üreteceğiz, en ucuza üreteceğiz, kaliteli olacağız, marka olacağız. Eğer bu dörtlüyü bir araya getiremiyorsak dünyada rekabet etme şansımız yok. Marka olmuş bir firmayla olmamış bir firma aynı ürünü aynı kalitede üretiyor, marka olan 5 liraya satıyor, olmayan 2 liraya satamıyor. Bu konuyu çok önemsiyoruz” dedi.

Türk Patent Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Hasan Asan ise, “15 Temmuz’da hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. İnegöl her ne kadar ilçe olsa da pek çok büyük ilimizin önünde olduğunu görüyoruz. Hezarfen çok şey bilen anlamında bir kelimedir. Bu projeyi başlattığımızda tarihimizden böyle güzel bir örneği almak istedik. Yaklaşık 10 senedir uyguluyoruz. Farklı illerimizde uygulama gerçekleştirdik. Bugün burada sektörel olarak İnegöl’de projemizi uygulayacağız. Şuana kadar 3 bin kişilik girişimci sanayicimiz faydalandı. Bunun yanında 300 firmaya birebir danışmanlık yapıldı. Ne kadar doğru bir seçim yaptığımızı İnegöl’ü daha da yakından tanıdıktan sonra anladım. Ankara’ya döndükten sonra ilk işim bu projenin planlamasındaki eksikleri giderip daha faydalı olması için çalışmaktır. Son derece önem veriyorum. Türkiye’de toplam tasarım başvurularında son 10 yılda yüzde 13’lük artış görülürken mobilyada yüzde 60 artış gösterdi ve tasarım sayısı mobilyada 9 bine yaklaştı. Bursa ile çok yakın çalışıyoruz. BTSO’da 2007’de kurduğumuz bir bilgi ve doküman birimimiz var. Şuanda tescilli olan ürünlerimiz bulunuyor ve devam eden ürün tescil çalışmalarımız da bulunuyor” diye konuştu.

Konuşmaların ardından İnegöllü sanayicilere destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketi takdim edildi.