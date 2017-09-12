Anıl: "Tarımda reformlara ihtiyacımız var"

İnegöl Belediyesi öncülüğünde MODEF Fuarcılık organizasyonu ve İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Ziraat Odası ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla 6’ncısı düzenlenen Tarım Fuarı önceki gün törenle kapılarını açtı. İTSO Başkanı Metin Anıl, tarımda bir takım reformlara ihtiyacımız olduğunu söyleyerek, “Kuzey yarımkürede gezmediğim ülke, tarım alanı kalmadı. Türkiye’deki ziraatın ne durumda olduğunu çok iyi biliyorum. Dünyaya kıyasla bizim bölgemize baktığımızda, özellikle tarımda ileriye gitmiş ülkelerle aramızda bir takım farklılıkların olduğunu görüyoruz. Bu arayı kapatma konusunda çalışmalıyız. Her bölgenin bir potansiyeli var. Eğer siz bu potansiyeli harekete geçirmezseniz, o potansiyel orada durur. O size, siz ona bakarsınız. Ve hiçbir katma değer elde etmeden ömrünüzü ve yıllarınızı geçirirsiniz. 18 Ağustos tarihinde yani Kurban Bayramından önce bizim Kıran köyün yaylasına gittim. Orada muhtarımızın babası beni misafir etti. Kiraz etmek istediğini söyledi. Yaylada kiraz ağacından 15 gün önce meyve yedik. İnegöl’de Mayıs’ın ilk haftasında da kiraz yiyoruz. Buradan şu çıkıyor; biz deniz seviyesinden 300 metre ile 2 bin metre arasında tarım ve ziraat yapabilecek potansiyele sahibiz. Babasultan ve Boğazköy barajımız faaliyete geçti. İnegöl’ün ve Yenişehir’in sulanmayan tarım arazilerinin büyük bir bölümü sulanır hale geldi. Ben çiftçimizin ne kadar gayretli, bilgili, çalışkan olduğunu biliyorum. Ama tarımda bir takım reformlara ihtiyacımız olduğunu da biliyorum. Önceki yıllarda eski Tarım Bakanımız Faruk Çelik’in İnegöl’e bir ziyaretinde kendisine şu ifadeyi de kullandım; ‘Sayın Bakanım bir sürü önceliğiniz var ama en önemli önceliğiniz tarım alanlarının toplulaştırılması’ dedim. Bu parçalı tarım alanlarında rantabl tarım yapmamızın mümkün olmadığını ifade ettim. Bu konuyla alakalı bakanlığımızın çok güzel çalışmalar içerisinde olduğunu da biliyorum. Ama bu çalışmanın uzamadan, çok kısa sürede hayata geçirilmesi lazım. İnegöl’ün bir sanayi şehri olduğu gibi bir tarım şehri olacağından hiç şüphem yok. İşte bu fuarlar bir fırsattır. Tarım teknolojilerinin yakından tanıtılması ve insanların birbirleriyle bilgi akışının sağlanması adına bir fırsattır. Bu fuarın İnegöl’e hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

MODEF Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Yıllardan beri ciddi bir şekilde İnegöl mobilya sektörüne hizmet ediyoruz. Bundan önce bu fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnegöl’de mobilya sektörü hakim bir sektör ve İnegöl’ün genel anlamda ekonomisini canlı tutan mobilya sektörümüz. Fakat İnegöl ciddi ekonomik potansiyele sahip bir şehir. MODEF olarak sadece mobilya fuarları organize etmek değil, bunun yanında İnegöl’de ciddi potansiyele sahip diğer sektörlerimize de hizmet etmekten büyük kıvanç ve mutluluk duyuyoruz. Bu sene tarım fuarımızın 6’ncısını yapıyoruz” dedi.

İnegöl’ün bölgenin tarım merkezlerinden biri olduğunu ifade eden İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik ise, “İnegöl’ümüz de kullanılabilir tarım arazisi 300 bin dekardır. Bunun 130 bin dekarında meyvecilik, 80 bin dekarında hububat, 40 bin dekarında çerezlik ve yağlık ayçekirdeği, 20 bin dekarında patates ve pancar, 15 bin dekarında çilek, geri kalanında ise sebze üretimi yapılmaktadır. İlçemizde fidan üretimi de çok gelişmiş olup, ülke sıralamasında ilk sıralardadır. İlçemizde Babasultan ve Boğazköy barajlarının bitirilerek, cazibeli sulama sistemlerinin devre girmesiyle çiftçilerimizin üretim maliyetlerinin düştüğünü görmekteyiz. Ayrıca üç göletin de yapımı devam etmektedir. Bu gelişmeler tarımı olumlu yönde etkilemektedir. Enflasyonun sorumlusu kesinlikle bizler değiliz. Tarım ürünleri ithalatında ki verginin düşürülmesi bizim belimizi bükmektedir. Aynı durum hayvancılık içinde geçerlidir. Buradan bir kez daha sesleniyorum; bindiğiniz dalı kesmeyiniz. Çiftçimiz her şeye rağmen üretim yapmaya devam ediyor. Bizler olmazsak Türkiye aç kalır” diye konuştu.