Anıl’dan arabuluculuk değerlendirmesi

İTSO Başkanı Metin Anıl, arabuluculuk görüşmeleri sonunda anlaşmaya varan işçi ve işverenin, üzerinde anlaşılmış olan hususları tekrar dava konusu yapmasının mümkün olmadığına dikkat çekerken, düzenlemenin iş dünyası için önemli bir zamandan tasarruf sağlayacağına vurgu yaptı. Anıl, “İşçi de işveren de ihtiyacını karşılarken bu meseleyle uğraşmayı bırakacak, enerjisini, potansiyelini ve zamanını başka işler için kullanabilecektir” dedi.

Metin Anıl, klasik yargılama usulleri ile görülen davalarda ortaya çıkan emsal kararların iş dünyasının en önemli meselelerinden biri olduğunu da hatırlattı. Yeni yılda yürürlüğe girecek olan Arabuluculuk Kanunu ile işçi ve işverenin aralarında yapacağı anlaşma metninin gizli olacağına dikkat çeken Metin Anıl, “Tüm taraflar ve arabulucu bu gizliliğe uymak zorunda olduğundan mesele kendiliğinden ortadan kalkacak. Yani başka davalar için emsal teşkil etmeyecek” diye konuştu.

Anıl, bu değişikliklerin iş dünyası tarafından ayrıntılarıyla öğrenilmesi gerektiğini de vurguladı. Uzun yargılama süreleri yüzünden yıllarca uğraşılan iş davalarının arabuluculuk ile son bulacağını ifade eden Anıl, “vakit nakittir” sözünün kanun ile hayat bulduğunu belirtti.