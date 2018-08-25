Ankara-Bursa yolunda bayram yoğunluğu

Ankara’dan Bursa’ya doğru yoğun bir trafik kuyruğu oluştu. Ekipler zaman zaman oluşan uzun kuyruklara müdahale ederek yolu açıyor.

Cumartesi günü başlayan Kurban Bayramı tatiline gidenler memleketlerine gitmek için yollara düştü. İnegöl girişinde yoğun araç kuyrukları oluştu. Bazen kilometrelere ulaşan araç trafiğine İnegöl trafik ekipleri ile bölge trafik ekipleri müdahale ederek araç sürücülerinin geçişlerini sağlamaya çalışıyor. Zaman zaman durma noktasına gelen trafikte kuyruk Kulaca kavşağından İnegöl girişine kadar uzayarak devam ediyor.

Yetkililer gecenin ilerleyen saatlerinde trafikteki yoğunluğun dahada fazla olacağını belirterek sürücülerin kazalara karşı daha dikkatli ve kurallara uymaları konusunda uyarıyor. Trafikteki yoğun nedeniyle ekipler İnegöl girişindeki trafik lambalarını devre dışı bırakarak trafiği bir süreliğine rahatlattı.