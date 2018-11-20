Ankara Milletvekili Hacı Turan Fetih Müzesi'nde

Osmangazi Belediyesi'nin vizyon projelerinden Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni ziyaret eden AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, dev yapıyı hayranlıkla inceledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmanlı'nın beylikten cihan devletine yolculuğunun temel taşlarından olan Bursa'nın fethinin 3 boyutlu anlatıldığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Fetih Müzesi'ni resmi açılış öncesi AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan da ziyaret etti. Ekolojik mimarlık anlayışı ve enerji verimliliği ile yeşil bina sertifikalı müzenin giriş katında yer alan 16 büyük tablo, geleneksel çiniler, konferans salonları, amfi sahne ve kütüphanesini tüm detaylarıyla inceleyen Turan, dev kubbe karşısında hayranlığını gizleyemedi.

Panorama 1326'nın yeni müzecilik anlayışına örnek olacağını ifade eden AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, “Kubbeye çıktığımda hiç beklemediğim bir manzarayla karşılaşmak beni oldukça etkiledi. Her şeyden önce tarihi bir adım attığı için Başkan Dündar'ı tebrik ediyorum. Bursa. tarihiyle, kültürüyle, medeniyetiyle geleceğimize ışık tutan bir ilimiz. Burada bunların on binlerce figürle yansıtılması gerçekten şahane olmuş. Bir medeniyetin kuruluş aşamasından bu yana nasıl geldiğimizin hayalini yaşadık. Panorama 1326'nın hem Bursa hem de Türkiye için çok büyük bir kazanç olmakla birlikte, kültür ve turizme de büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.