Ankara yolu daha güvenli hâle geliyor

Bursa'da Büyükşehir Belediyesi, kaza ânında araçlara saplanan çelik bariyerlerin yerine beton bariyerler yapıyor.

Bursa'yı doğu batı ekseninde geçen ve 1970'li yıllarda transit geçiş için yapılan Ankara yolu, yıllar içinde Bursa trafiğinin en yoğun olduğu güzergâh hâline geldi. Orta refüjü çelik bariyerle çevrili yolda zaman zaman meydana gelen kazalarda, kazanın şiddetinden çok, araçlara saplanan çelik bariyer parçaları ölüm veya yaralanmalara sebebiyet veriyor. Kestel'den Görükle'ye kadar uzanan Bursaray hattının bulunmadığı tek bölge olan Gökdere ile Kent Meydanı arasındaki orta refüj bariyerleri Büyükşehir Belediyesi tarafından değiştiriliyor. Zaman zaman kara yolu güvenliğini tehdit eden çelik bariyerler sökülürken, yerine beton bariyerler döşeniyor. Trafiğin aksamaması için gece 01.00 - 06.00 saatleri arasında yapılan çalışma büyük ölçüde tamamlanırken, iki beton bariyer arasında kalan bölümde ise özel peyzaj düzenlemeleri yapılacak. Böylece Ankara yolu hem daha güvenli hem de daha güzel hâle gelecek.