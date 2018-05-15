Ankara’dan Bursa’ya teknik ziyaret

Teknik konularda bilgi alışverişini esas alan ziyarette Ankaralı ekibe, Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ekiplerince ‘haberleşme istasyonları yer seçim ve tesis yeri kiralama süreçleri ile ilgili’ bilgiler verildi.

Ankaralı heyeti, ‘Bursa Büyükşehir Belediyesi adına’ Bilgi İşlem Daire Başkanı Kemal Alioğlu ağırladı. Alioğlu, 6360 sayılı kanun sonrası Bursa olarak yaptıkları uygulamalarla ilgili konuk ekibe sunum yaptı. Sunumda, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin söz konusu yasa ile ilgili tasarrufları, işleyişler ve mevzuatlar hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Toplantıya, Ankara’dan Büyükşehir Belediyesi Elektronik Sistemler ve Donanım Şube Müdürü Fatih Yılmaz ile teknik 3 personel katıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Kemal Alioğlu, Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürü Ahmet Hüsamettin Ede, Bilgi İşlem Şube Müdürü Yücel Akkul ve Elektronik ve Haberleşme Şube Müdürlüğü personeli de toplantıda yer aldı. Sunumda; haberleşme sistemlerine ilişkin saha dolapları ile baz istasyonları için tesis yeri kiralama ve yer seçim belgesi düzenleme ile ilgili süreçler, her iki konu hakkındaki şikâyet yönetimi süreci, baz istasyonları ile ilgili Bursa’da yapılan tip projeler, elektronik haberleşme sistem ve ekipmanları yer seçimi, tesis yeri kullanımı değerlendirme komisyonu çalışmaları, geçiş hakkı ve diğer yapılan işler gündeme geldi.