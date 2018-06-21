Ankaragücü Bursaspor dostluğu pekişti

Şahin, Ankaragücü Başkanı Mehmet Yeğiner’e Bursaspor rozeti takarak, forma ve atkı armağan etti.

Türk futbolunun kardeş kulüpleri Bursaspor ile Ankaragücü arasındaki sıcak bağ biraz daha perçinlendi. Ankaragücü Başkanı Mehmet Yeğiner’e Bursaspor rozeti takarak, adının yazılı olduğu Bursaspor forması ve atkısı armağan eden Şahin, “Ankaragücü’nü tekrar Süper Lig’de görmek bizi mutlu ediyor. Kardeş takımımız. Dostça ve centilmence Süper Lig’de mücadele edeceğiz. İki takımın dostluğu Türk futboluna centilmenliği gösteriyor. Siz 6 yıldır Süper Lig’de değilsiniz, ama biz 6 yıldır her maçın 6. dakikasında ‘Ankaragücü’ diye tezahürat yaptık ve sizi yukarıya çağırdık.”

Taraftarlarımız hiç kopmadı

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yeğiner de, “Biz de her maçın 16. dakikasında aynı şekilde tezahüratımızı yapıyoruz. Sağ olsun taraftarlarımız hiç kopmadı, hep birlik beraberlik içerisindeyiz. Sizi kulübümüzde ağırlamaktan çok memnunuz” dedi.