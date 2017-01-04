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04 Ocak 2017 13:09

Anne adayları dikkat

Anne adayları dikkat

04 Ocak 2017 13:09

Kış aylarının korkulu rüyası gribin, anne adaylarının ve bebeklerinin sağlığını tehdit ettiğini belirten uzmanlar, gripten korunmanın tüyolarını verdi.
Hamilelik sürecinde geçirilen grip hastalığı, erken doğum veya doğumsal anomaliye yol açabildiğini ifade eden uzmanlar, bu sebeple anne adaylarının korunması oldukça önem taşıdığını ifade etti. Hamilelik sürecinde bağışıklık sistemi, kalp ve akciğerler üzerindeki değişikliklerin, anne adaylarında gribin normalden daha ağır bir sağlık sorununa dönüşmesine, hastanede yatışa, hatta yaşam riskine yol açabildiğini belirten Acıbadem Bursa Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ebru Füsun Donat, influenza virüsüne karşı korunmak için en iyi yöntemin grip aşısı olduğunu söyledi. Donat, "Aşı anne ve bebeği ağır hastalık ve gribe bağlı komplikasyonlardan korur. Hamilelik sırasında yapılan grip aşısı, anne ve bebeği doğumdan birkaç ay sonrasına kadar koruyor. Her yıl eylül-ekim aylarında yapılması önerilen grip aşısı hamileliğin her döneminde uygulanabiliyor. Genellikle ateş, halsizlik, eklem ve kas ağrıları ile kendini gösteren gribe, sonrasında burun akıntısı ve tıkanıklığı, hapşırık, boğaz ağrısı, öksürük, sıtmalanma gibi soğuk algınlığı bulguları ekleniyor" dedi.
Dr. Ebru Füsun Donat, “Nefes darlığı, göğüs ağrısı, ani baş dönmesi, kafa karışıklığı, aşırı ve devamlı kusma, ilaca rağmen düşmeyen ateşle birlikte bebeğin hareketlerinde azalma görünüyorsa, hastalığı bir türlü geçmiyorsa en kısa zamanda doktora müracaat edilmelidir. Grip olduktan sonra iyileşmeye çalışmaktan çok koruyucu önlemler almak, ileride istenmeyen durumların ortaya çıkmasına engel oluyor. Özellikle grip olanlarla yakın temastan kaçının. Ellerinizi temiz tutun ve virüslerin bulaşma ihtimaline karşı sık sık yıkayın. Elleriniz temiz değilse gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza çok dokunmamaya çalışın. Etrafınızda grip olan kişiler varsa maske kullanın ve öksürürken ya da hapşırırken mendil kullanmalarını rica edin. Her şeye rağmen hasta olunduysa da evden çıkmayın ve bol bol istirahat edin" diye konuştu.
İlaç tedavisine ilk 48 saatte başlanılmasının hastalığın kısa zamanda atlatılmasına yardımcı olduğunu belirten Donat, grip tedavisine ek olarak semptomların tedavisi için ağrı kesici, ateş düşürücü, öksürük kesici, dekonjestan (burun tıkanıklığı önleyici) ilaçlar kişinin ihtiyacına göre verilebileceğini söyledi.



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