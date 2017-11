Anne adaylarına gebelik eğitimi

VM Medicalpark Hastanesi, anne adaylarına gebelik döneminde yardımcı olabilmek adına eğitim verdi. Anne adaylarına verilen gün boyu seminerlerde, gebeliğin önemi anlatıldı. Anne adaylarına bilgiler veren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Bahar Çelen, "Önceliğimiz şartlar uygunsa normal doğum şeklinde ilerliyoruz. Doktorun, ailenin, özellikle annenin ortak bir kararda buluşması gerekiyor. Bu kararda ailenin ortak olması gerekir. Tıbbi bir sıkıntı ve sağlık sorunu olmadığı sürece önceliğimiz vajinal doğum olmalıdır. Sezaryen hayat kurtarıcı bir ameliyat. Gerektiğinde mutlaka yapılmaktan kaçınılmamalıdır" dedi.

Sezaryen ve normal doğumun kişiden kişiye değiştiğini ifade eden Çelen, "Her gebe bizim için özel, her doğumda onlar için özel. Genelleme yapmak doğru değil. Az kilo alıp, hareketli hamilelik geçirmek her zaman vajinal doğum için avantajdır. Tıbbi bir sıkıntısı yoksa, sağlık problemi yoksa değerlendirebiliriz. Öncelikle vajinal doğuma uygun olması lazım. Bir sürü faktör var. Bir genelleme yapmam mümkün değil" diye konuştu.