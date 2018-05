Anne çocuk festivalinde karavanda yemek sürprizi

Karavanda ünlü yemek şefi Rüzgar Sünbül’ün yaptığı eşsiz yemekler büyük rağbet gördü.

Anne ve çocukların ilgi gösterdiği festivalde ünlü şef Rüzgar Sünbül’ün karavanda yaptığı eşsiz yemekler ziyaretçi akınına uğradı. Hastavuk Genel Müdürü Şahin Aydemir, ’’Bugün bizim için kutsal olan annelerimizin özel günü. Onlarla beraber olabilmek için yine yollardayız. Tavuklarımızın lezzetini annenin nefasetiyle birleştirmek için bu organizasyonda biz de görev almış durumundayız. Çocuklarımız kutsal, anne ve çocuklarımızın birbirlerine olan bağı da bu oranda kutsal. Biz bu çorbada tuzumuz olsun diyoruz. Bunun için burada bulunuyoruz. İlk iki güne baktığımız zaman, hafta içi olması ve çocukların okulda olması, aile işlerindeki yoğunluktan dolayı, akşam daha yoğun bir ziyaret oluşmakta. Ama öyle zannediyorum ki, hafta sonu itibariyle organizasyonlar çok daha dolu olacak. Annelerin ve çocukların bu aktiviteleri birebir tanımaları, birebir görmeleriyle Cumartesi-Pazar sanıyorum burada çok güzel bir ortam olacak. Doğanın içerisinde, baharın güzellikleriyle beraber, anne ve çocuk arasındaki o bağı tekrar güçlendireceğiz. Burada, sağlıklı bir ortamda, sağlıklı lezzetlerle Türkiye’nin markası olmuş, insana değer veren firmalar halkla buluşma şansı elde ediyor" dedi.

Aydemir, "Has Tavuk olarak biz has lezzetler serisi altında çalışan annelerin, iş yoğunluğu ve hayat yoğunluğu içerisinde olan annelerin işlerini kolaylaştırmak için bir lezzet serisi çıkarttık. Doğal olarak üretmiş olduğumuz tavukları doğranmış, pişmeye hazır, içinde baharatlarıyla beraber bir tantuni, yayla soslu tavuk, çıtır tavuk, pilav üzeri tavuk şeklinde, farklı formlarda halkın hizmetine sunmaktayız. Özellikle tantuni, tavuk pilav çocukların çok tercih ettiği bir ürün. Burada çok kolay ulaşabilecekleri yemekleri sunmayı tercih ettik. Ben Türk halkına şunu söylemek istiyorum. Bu tür ortamlar bizim halkla birleşmemizin temel amacımız şudur: Çocuklarımız bizim için önemli. Gelecek nesillerin onların üzerinde kuracağımızı biliyoruz. Onların sağlıklı beslenmesi, sağlıklı bir nesil yetiştirmemiz geleceğimiz için çok önemli. Sağlıklı nesillerin yetişebilmesi için de hayvanî proteinlerin kaynağı mühim. Biz Has Tavuk olarak doğal, sağlıklı bir ortamda, sağlıklı hayvansal protein kaynağını üretiyoruz. Annelere, bütün Türk halkına şunu söylemek istiyorum: Çocuklarınızın en kolay, en sağlıklı ulaştırabileceğiniz hayvansal protein kaynağı yumurta ve beyaz ettir. Lütfen çocuklarınızdan yumurta ve beyaz eti esirgemeyin, arttırabildiğiniz kadar arttırın. Çünkü onların beyin oluşumu bu tüketmiş oldukları hayvanî proteine bağlıdır" dedi.

Şef Rüzgar Sünbül ise “Türkiye coğrafyası içerisinde Türk, Anadolu, Mevlevi ve Selçuklu mutfağını en iyi işleyen şeflerden bir tanesiyim. Bugün Bursa’nın Balatlı denilen alanındayız. Burada Has Tavuk ile has lezzetler ile alakalı çok farklı tarifler çıkarıyoruz. Türkiye genelinde lezzetlerimizi sunabileceğimiz bir karavanımız var. Türk kahvesi, aynı zamanda tarhana kullanarak, çok farklı baharatlar kullanarak çok farklı ürünler ortaya çıkaracağız" diye konuştu.