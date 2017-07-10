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10 Temmuz 2017 14:57

Anne şefkatiyle eğitim

Her yıl binlerce öğrencinin faydalandığı Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (YIL-MEK) yaz dönemi eğitimlerine başlıyor.

Anne şefkatiyle eğitim

10 Temmuz 2017 14:57


YIL-MEK bünyesinde hizmet veren Okul Öncesi Eğitim Sınıfları Anadolu, Arabayatağı, Beyazıt, Çınarönü, Erikli, Ertuğrulgazi, Hacivat, Millet,Musababa, Namazgah, Şirinevler, Şükraniye, Yavuzselim, Yeşilyayla ve Yiğitler mahallelerinde 23 sınıfta 485öğrenciye geleceklerini şekillendirme yolunda araç olacak temel eğitim verecek. YIL-MEK, 2016-2017 eğitim öğretim döneminde 34 merkezde 60 sınıf ve 112 şubede 3 bin 343 öğrenciye okul öncesi eğitim vermişti.


Yaz aylarında da okul öncesi eğitime devam ettiklerini de belirten Başkan İsmail Hakkı Edebali, “Yıldırımlı çocukların yaz okulu ile daha verimli ve kaliteli zaman geçirmelerini hedefliyoruz. Aynı zamanda ilköğretime başlayacak çocuklarımız için de hazırlık eğitimi vereceğiz. Medeniyetimizi temsil edecek, örf ve adetlerimizi sonraki kuşaklara taşıyacak bir nesle imza atmalıyız. Bunu gerçekleştirmenin anahtar noktası da okul öncesi eğitimden geçiyor. Davranışlar, örfler, adetler ve kişilik oluşabilmesi, sağlıklı bir aile ortamı ve okulöncesi doğru bir eğitimle gerçekleşebiliyor. Yıldırım Belediyesi olarak aydınlık yarınlarımız olan çocuklarımızı, hayata doğru şekilde hazırlamak için okul öncesi eğitime önem veriyoruz” ifadelerini kullandı.




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