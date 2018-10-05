Anne sütüne önemini işaret diliyle anlattılar

Bebek dostu hastane unvanını elinde bulunduran Mudanya Devlet Hastanesi personeli, Emzirme Haftası dolayısıyla hazırladıkları video ile annelere ve anne adaylarına "anne sütü ve emzirme konusunun önemini anlattı.

Personel, işaret diliyle çektikleri iki dakikalık videoda anne sütünün önemine vurgu yaptı. Hazırlanan video, sosyal paylaşım sayfaları aracılığıyla yaygınlaştırılmaya başlandı. "Altın bebek dostu il Bursa" logosuyla hazırlanan ve Mudanya'daki hastane personelinin işaret diliyle çekimlerini yaptığı videoda, anne sütünün en doğal ve en taze besin olduğu, daima hazır ve bedava olduğu belirtilirken, sütün her damlasının bebekler için değerli olduğu, bebekleri emzirmenin anneleri kanserden koruduğunun altı çizildi.