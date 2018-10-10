Anne sütünün önemi anlatıldı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Devlet Hastanesi, Dünya Emzirme Haftasını kutladı.

Devlet Hastanesi konferans salonunda düzenlenen konferansa Kaymakam Yusuf Gökhan Yolcu, Belediye Başkanı Ali Özkan, İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, Başhekim Dr. Arif Kadri Balcı, AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan, KTSO Başkanı Naci Güncü, bazı doktorlar ve hastane personeli katıldı. Balcı, hastane hakkında teknik bilgiler verdi. Karacabey Devlet Hastanesi'nin hizmet alanları, 2018 yılı istatistiği ve personel kadrosu hakkında bilgiler veren Dr. Balcı, katılan herkese teşekkür etti.

Akan da yaptığı konuşmada, anne sütünün önemine işaret ederek, öte yandan da meme kanserine dikkat çekti. Akan, “Anne ve bebek sağlığı bizim için çok mühim. Anne ve bebek ölüm oranlarında başarılı grafik çiziyoruz. Sürekli göç alan bir yapıya sahip olmamıza rağmen ilimiz anne ve bebek ölümlerinde Türkiye ortalamasının altında seyir ediyor. Bebeğin sağlıklı gelişmesi için anne sütü vazgeçilmezdir. Bursa olarak anne sütünün önemini anlatmakta ısrar edeceğiz. Geçtiğimiz hafta ve bu haftada anne sütünün önemine dikkat çekmek için çeşitli faaliyetler düzenledik” dedi.