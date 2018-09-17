Anne ve babalara okul eğitimi

Acıbadem Bursa Hastanesi, Korupark AVM ile yaptığı işbirliği sonucu, yepyeni bir etkinlik serisi başlattı. Her ay düzenli olarak yapılacak etkinlikte, konunun uzmanları katılımcılara bilgi aktarımında bulunacak. Uzman konuklar, anne-babalar ve anne-baba adaylarının sorularına yanıt verecek. Bu hafta düzenlenen etkinlikte, okula dönüşü ve okul uyumu ele alınırken, anne ve babalar merak ettiği soruları Acıbadem Bursa Hastanesi Psikolog Deniz Erden ve Diyetisyen Gülşah Esensoy'a yöneltti.

Tatil sonrası çocukların okula uyum sürecinde anne babaların nelere dikkat etmesi gerektiği hakkında bilgi veren Psikolog Deniz Erden, ayrıca okul sevgisini aşılama yöntemleri, ödev konusunda anne babaların yapması gerekenler, akran zorbalığına karşı nasıl tutum alınmalı, okul fobisi, teknolojik bağımlılık gibi merak edilen konulara da değindi.

Diyetisyen Gülşah Esensoy ise okul başarısında önemli bir unsur olan sağlıklı ve doğru beslenme tüyolarının yanı sıra, beslenme çantasının hazırlanması, en doğru yiyecek seçimi, okul-aile-çocuk işbirliği ile beslenme kalitesinin yükseltilmesi gibi konuları da açıkladı.