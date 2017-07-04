Anne ve kızı kazada yaralandı

Edinilen bilgiye göre, İnegöl-Alanyurt yolu Özdilek Köprülü Kavşağı mevkiinde yan yoldan seyir halinde olan 34 yaşındaki Arapsultan Uğantaş yönetimindeki 16 KFE 71 plakalı cip, kontrolden çıkarak bir iş yerinin demir kapısına çarptı. Direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu cip, yolun solundaki kaldırıma çarparak durabildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan kızı 14 yaşındaki İrem Uğantaş hafif şekilde yaralandı.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla cipten çıkarılan yaralılara ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ambulansındaki sağlık görevlileri yaptı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralılar, burada tedavi altına alındı.