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11 Mayıs 2018 15:44

Anneler gününde sosyal medyaya damga vuran video tıklanma rekorları kırıyor

Hastavuk anneler gününü unutmadı.

Anneler gününde sosyal medyaya damga vuran video tıklanma rekorları kırıyor

11 Mayıs 2018 15:44

Sosyal medyada tıklanma rekorları kıran videonun hikâyesi, Hastavuk’ta çalışan bir annenin işitme engelli kızı ile arasında geçen bir hatıradan ilham alınarak hazırlandı. Milyonlara ulaşan video, sosyal medyada tıklanma rekorları kırıyor.


Anneler gününde Hastavuk tesislerinde gerçekleşen programda, yılın annesi seçilen Muzaffer Yiğit’e plaket verildi. Yiğit, plaket ve çiçeklerini, Hastavuk Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer ve Yönetim Kurulu Üyesi Nejat Sezer’in elinden aldı. Anneler günü pastasını bütün çalışanlarıyla birlikte kesen yönetim kurulu, kadın çalışanlarına çiçek dağıtıp, tek tek hepsinin anneler gününü kutladı.


Hastavuk’ta çalışan bir annenin işitme engelli kızı ile arasında geçen bir hatıra, Hastavuk Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bircan Özkan tarafından gün yüzüne çıkarılıp, yönetmen ve senarist olan Ahmet Abdullah Karaca’nın kalemiyle kısa filme döküldü. Filmde, işitme engelli kızı İnci Koru, anne rolünü ise, engelli kızın gerçek annesi Fatma Özkan Koru canlandırdı. Film, ‘Dünyanın en güzel müziği benim annemin sesi’ adıyla sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşan video, şu anda sosyal medyada tıklanma rekorları kırıyor.




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