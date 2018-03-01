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01 Mart 2018 11:54

Annelerden Mehmetçiğe "sevgi ilmeği"

Bursalı anneler, ördükleri 500 adet boyunluk ve bereyi, Afrin’deki askerlere gönderilmek üzere İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu’nu teslim etti.

Annelerden Mehmetçiğe

01 Mart 2018 11:54


Sosyal medya üzerinden örgütlenen anneler, örnek bir davranışa imza attı. Asker eşi ve asker annesi Jale Varlı ve beraberindeki heyet, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu’nu ziyaret etti. Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatına destek olmak isteyen heyet, 500 adet boyunluk ve bereyi Hacıoğlu’na teslim etti. Sosyal medya üzerinden mesajlaşarak bir araya geldiklerini dile getiren Jale Varlı, “Şanlı ordumuzun ihtiyacı olmadığını biliyoruz. Ama bizler, kahraman evlatlarımızın yanında olmak istedik. Annelerimizin ördüğü boyunluk ve berelerin her bir ilmeği dualarla örüldü. Her birinde anne kokusu ve sevgisi var” dedi.


Ahmet Hacıoğlu ise, “Mehmetçiğimiz, gücünü sadece silahtan değil, Türk milletinin engin sevgisinden almaktadır. Türk kadının ordusuna gösterdiği teveccühten son derece gurur duydum. Bursalılar Mehmetçiğe destek için her gün komutanlığımıza müracaat etmektedir” diye konuştu.


"İlmek ve sevgi" isimli 200 üyesi bulunan sosyal medya grubu, daha önce huzurevine 250, Samsun’da yatılı bölge okulunda öğrenim gören öğrencilere 400 atkı yardımında bulunmuştu.




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