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Annesini huzurevine vermeyen kardeşini böyle vurdu

Bursa’da bir kişinin annesini huzurevine vermediği iddiasıyla kardeşini vurması güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Bursa'da bir kişinin annesini huzurevine vermediği iddiasıyla kardeşini vurması güvenlik kamerasına anbean yansıdı.


Olay, Osmangazi'ye bağlı Tayakadın Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Y. (64), kardeşi Ramadan Y.'de (57) kalan annesini huzurevine vermek istediğini söyledi. Ramadan Y.'nin bunun kabul etmemesi üzerine iki kardeş arasında tartışma çıktı. Süleyman Y., bugün yanına tabancasını alıp kardeşinin oturduğu evin önüne geldi. Burada kardeşi Ramadan Y.'yi gören Süleyman Y., belindeki silahı çıkartarak ateş etti. Ramadan Y. karın boşluğundan yaralanırken, zanlı ağabey suç aleti silahla polis tarafından gözaltına alındı. Yaralı Ramadan Y., yapılan ilk müdahalenin ardından 112 ekipleri tarafından Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



O anlar kamerada


Öte yandan silahla yaralama anı saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntülerde, Süleyman Y., evin önünde oturan Ramadan Y.'yi görünce belindeki silahı çıkartıp ateş ediyor. Bir süre kendi korumak için aracın etrafında dolaşan Ramadan Y., daha sonra yere düşüyor.


Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

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