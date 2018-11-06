Antrenman izleyen çifte otomobil çarptı: 1 yaralı

Bursa'da Osmaniyespor'un antrenmanını araçlarının içinde izleyen çifte başka bir otomobil çarptı, kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, İnegöl ilçesi Ahmet Türkel çevre yolunda meydana geldi. Şaban K. ve eşi Elif K., Osmaniyespor'un tesislerde antrenman yaptığını görünce araçlarını yol kenarında durdurarak antrenmanı izlemeye başladı. Osmaniyespor'un araç içinden antrenmanını izleyen çiftin otomobiline Sinan C. yönetimindeki otomobil çarptı. Sürücüler kazayı yara almadan atlatırken Şaban K'nın eşi Elife K yaralandı. Yaralıların yardımına yoldan geçen diğer sürücüler ile Osmaniyespor tesislerinde bulunan yöneticiler yetişti. Araç içerisinde çıkartılan yaralı kadın yere alınarak ambulansın gelmesini bekledi. Kaza yerine ambulansla Elife K. İnegöl Devlet Hastane kaldırıldı. Her iki aracın hurdaya döndüğü kazayla ilgili soruşturma sürüyor.