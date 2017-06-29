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29 Haziran 2017 11:02

Apartmanda yılan paniği

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir apartmana giren ve bina sakinlerine büyük panik yaşatan yılan, Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi ekipleri tarafından yakalandı.

Apartmanda yılan paniği

29 Haziran 2017 11:02


Edinilen bilgiye göre, Aliağa Sokağı’nda bulunan bir apartmana giren yaklaşık 75 santimlik yılan, apartman boşluğundaki bisikletin üzerine çıktı. Bisiklet üzerinde duran yılan, dairesinden dışarı çıkan apartman sakini tarafından fark edildi. Yılan ile karşı karşıya gelince korkan apartman sakini, durumu İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine belirtilen adrese gelen ekipler, koruyucu eldiven giyerek yılanı yakaladı. Fileye konularak koruma altına alınan yılan, barınak ekipleri tarafından tabiata salındı.




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