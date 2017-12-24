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24 Aralık 2017 13:58

Arabası olmayan vatandaşa HGS cezası

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ikamet eden ve hayatında hiç arabası olmayan kadına ilginç bir şekilde, Üçüncü Boğaz Köprüsü’nde bulunan Hızlı Geçiş Sisteminden (HGS) ihlal cezası geldi.

Arabası olmayan vatandaşa HGS cezası

24 Aralık 2017 13:58

Kadın, ev adresine gelen ve hayatında hiç görmediği plakayla birlikte isminin yazılı olan HGS cezası ve icra celbini görünce şoka girdi.


Hayatında hiç arabası olmayan ve araç kullanmasını dahi bilmeyen, İnegöl’de ikamet eden Nevin Uşak’a, Üçüncü Boğaz Köprüsü’ndeki HGS’den ücreti ödemeden geçtiği gerekçesiyle ceza kesildi. Cezanın zamanında ödenmemesi üzerine ise icra takibine başlandı. Nevin Uşak, adresine gelen ceza ve icra celbi ile hayatının şokunu yaşadı.



Cezaya itiraz edecek


HGS’deki sistem hataları nedeniyle yaşanan şaşırtıcı vakalara bir yenisi daha eklendi. Arabası olmayan Nevin Uşak’a 19 Kasım 2017 tarihinde 3. Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolundaki Hızlı Geçiş Sistemini (HGS) kullandığı ve ücret ödemediği gerekçesiyle ceza kesildi. Ceza makbuzuyla birlikte Ankara 30. İcra Dairesinden icra celbinin kendisine ulaştığını ifade eden Nevin Uşak, aracı olmadığını ifade ederek, cezaya anlam veremediğini ve cezaya itiraz edeceğini belirtti.




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