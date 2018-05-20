Diğer
Kategoriler
20 Mayıs 2018 10:19

Aracıyla ilerlerken biranda onlarca domuz karşısına çıktı

Bursa’da aracıyla seyir halinde çiftliğine giden vatandaşın karşısına biranda onlarca domuz çıktı.

Aracıyla ilerlerken biranda onlarca domuz karşısına çıktı

20 Mayıs 2018 10:19

İlk başta şaşıran vatandaş domuzları maşallah diyerek uğurladı.


Kestel ilçesinde koyun çiftliği bulunan Mustafa Aydın, Kestel ilçesinden Gölbaşı köyündeki çiftliğine gittiği esnada Dudaklı köyü yolu üzerinde domuz sürüsüyle karşılaştı. Biranda onlarca domuzla karşı karşıya kalan Aydın, ilk başlarda şaşkınlık yaşasa da sonra araçtan ürkmeyen ve yavaş ilerleyen domuz sürüsü için maşallah demelerini istedi. Bu anları cep telefonuyla kaydeden Aydın, domuzların yoldan araziye doğru ilerlemesiyle birlikte açılan yoldan yoluna devam etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç