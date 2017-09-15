Arakan için seferberlik

İnegöl İHH öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasına İnegöl Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü, İTSO, Diyanet Vakfı, Mobilyacılar Odası, MÜSİAD, İMOS, Mobiliyum, Taşıyıcılar Kooperatifi, Sivil Toplum Kuruluşları Platformu destek veriyor. Arakan ile alakalı başlatılan yardım kampanyası hakkında Belediye Meclis Salonu’nda toplantı düzenlendi. İnegöl İHH Şube Başkanı İlhan Tatlı, “Mazlum Güney Asya ülkesi olan Myanmar’da özellikle Müslümanların yaşamış olduğu Arakan’da katliamlar yeniden başladı. Çok üzgünüz; binlerce Müslüman şehit edildi, binlerce Müslüman yaralandı. Maalesef yüzbinlerce Müslüman bulundukları yerden ayrılarak yollarda. Yine yüz binlerce Müslüman Bangladeş sınırındaki kamplarda yaşıyor. Bu insanlar açlık ile karşı karşıya. Diğer bir ilginç tarafı ise, bütün dünya kamuoyu, özellikle İslam ülkeleri bu konuda sessizliğini koruyor” dedi.

Belediye Başkan Vekili Ahmet Kara ise, “Arakan’a ilk ayak basan Vakkas bin Malik. Daha sonra hicri ikinci asırda bir gemi Müslüman tacir Arakan’a giderken, gemi batıyor. İslamiyet o dönemle birlikte hızla yayılıyor. 1430 yılında Arakan İslam Devleti kuruluyor. 1784’e kadar da bu devlet yaşıyor. Daha sonra İngilizler işgal edince, fitne yapıyorlar. Daha sonra zulümler başlıyor ve bugüne kadar devam ediyor. Bizim Arakan’da bin 500 şehidimiz yatıyor. 1912 Balkan harbinde Arakanlı Müslümanlar 35 bin altın gönderiyor Osmanlı’ya. Vefa borcumuz olduğu ve Müslüman kardeşlerimiz oldukları için şimdi de bizim yardım etmemiz gerekiyor. Devletimiz desteğini veriyor. İnegöl olarak biz de desteğimizi vereceğiz. Belediye olarak da biz her zaman hayrın destekçisiyiz. Ayrıca soğutma çalışmalarında kullanılmak üzere Domaniç Kaymakamlığı’nın talebi üzerine 1 adet 20 tonluk sulama tankeri 2 personel ile birlikte gönderildi” diye konuştu.